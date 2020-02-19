Андалусия: Испания, которой вы не видели

Испания притягивает путешественников со всего мира, как магнит. Полюбилась эта страна и украинцам. Барселона, Мадрид, пляжи Коста-Брава неизменно держатся в топе туристических запросов по европейскому направлению.

А вот Андалусия не так популярна. Причем совершенно незаслуженно. Здесь ни с чем несравнимая архитектура, особый дух, невероятные горы и отличные пляжи. А по сравнению с Барселоной, которую каждое лето наводняют толпы туристов, тихо и аутентично.

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Что посмотреть

Андалусия – регион на юге Испании. Самые больше города с аэропортами расположены в Малаге и Севилье.

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Средиземное море здесь самое теплое в стране, но летом не слишком жарко благодаря бризам.

Особенность Андалусии в том, что этот регион исторически дольше всего оставался под властью арабов. Лишь в 15 веке испанские правители окончательно завоевали эти земли и принесли сюда христианство. Поэтому местная архитектура, культура и кухня – это уникальное сочетание испанских традиций и духа востока.

Самые красивые города Андалусии – Севилья, Малага, Гранада, Кадис и Кордова.

Севилью называют лучшим городом страны после Мадрида. Некоторые и вовсе уверяют, что она превосходит собой все испанские города. Здесь храмы, старинные кварталы, парки и дворцы.

Гранада впечатляет смешением христианских, еврейских и мавританских традиций. Этот город был последним оплотом арабов до того, как Пиренеи полностью объединились под испанской короной. Главная жемчужина Гранады – дворец Альгамбра, который принадлежал еще династии мусульманских правителей.

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Природной красотой скалистых испанских гор можно насладиться на высокогорной тропе Каминито-дель-Рей. Тропа проложена вдоль узкого ущелья, от открывающихся вокруг пейзажей захватывает дух.

Чем заняться

Любителям пляжного отдыха тоже есть, что предложить. Для простора и спокойствия подойдут пляжи Кабо-де-Гата, Коста-дель-Соль и Коста-Тропикаль. Любители роскоши и активной ночной жизни могут отдохнуть в Малаге.

pixabay.com

В районе Кадиса Атлантический океан встречается со Средиземным морем, кроме отличных пляжей и видов это еще и прекрасное место для занятий серфингом.

И, разумеется, путешественникам следует насладиться местной кухней. Здесь обожают морепродукты и рыбу, готовят их всевозможными способами. Излюбленное лакомство местных – сардины на углях, а также мохама – вяленый тунец.

Также заслуживает внимания фламенкин – телятина или свинина в хамоне, тортилья и всевозможные традиционные сладости с медом, которые местные унаследовали от мавров.

Главная достопримечательность андалусской кухни – знаменитый херес. Этот хмельной напиток производят именно здесь. А также разные сорта вин и сладких ликеров.

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