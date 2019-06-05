6 причин побывать в Тунисе с детьми

На протяжении веков Тунис завораживает каждого, кто приезжает в эту страну как гость. У Туниса богатая история и самобытная культура, тут вас окутывает африканский колорит и манит ласковое побережье Средиземного моря.

Стоит ли выбирать Тунис для семейного отдыха? Есть 6 причин, по которым следует приехать в эту страну с детьми.

1. Увлекательное прошлое Туниса

Самый большой амфитеатр за пределами Италии, один из самых неповрежденных, которые можно увидеть в мире - находится в Тунисе, в городе Эль-Джем. Посетив его хоть раз, вы уже не забудете это зрелище никогда. Для детей же - экскурсия в Эль-Джему - прекрасный стимул заинтересоваться историей.

Какую бы точку Туниса ви ни выбрали, везде услышите отголоски великого прошлого: Бордж-эль-Кебир, небольшая крепость 16-го века, расположеная на косе; крепость Рибат на побережье в Монастире; мавзолей Хабиба Бургибы, первого президента страны после обретения независимости - это те места, которые оставят неизгладимое впечатление.

2. Невероятно вкусная еда

Тунис славится кус-кусом, пирогами “Брик” с крабовой начинкой, и самобытной самсой.

Но детям больше всего понравятся местные сладости - всевозможные пирожные с финиками, миндалем, курагой, фисташками, а также “Малбия” - необычный дессерт из риса и орехов, “Махруд” - пирожные с цукатами и “Буза” из сорго и орехов.

Само собой, это только вершина айсберга, и Тунис удивляет туристов таким количеством разных вкусностей, что вряд ли их все удастся попробовать за одну поездку.

Особое внимание стоит уделить местному свежеиспеченному хлебу, говорят, вкуснее нет во всем мире.

3. Теплый прием

Местные жители всегда с радостью приветствуют гостей. Не удивляйтесь, если, отдыхая в кафе, вас пригласят присоединиться к веселой компании и предложат научить тунисскому танцу. Местное радушие заразительно, и вы не успеете опомниться, как окажетесь среди новых друзей.

4. Новые увлечения

Тунис - мечта фотографа, тут всюду богато украшенные дверные проемы, декоративные железные изделия, усыпанные всеми оттенками синего. Плитки выравнивают края зданий и полов, геометрические узоры синего и белого цветов, брызги желтого, глубокая охра и красный, случайный блок цвета среди бесконечно разнообразных деталей. Именно поездка в Тунис - повод увлечься фотографией.

"Голубой и белый город", как мой гид назвал его во время моего первого визита в Тунис много лет назад. Это идеальное имя, и все же до сих пор не приходит в голову, насколько красив Сиди-Бу-Саид. Есть все оттенки синего, смещенные на белый, море добавляет свою цветовую палитру на расстоянии”, - рассказал турист Николя изданию globalmousetravels.

5. Местные базары

Бусинки на платьях мерцают всеми цветами радуги, тунисские базары - просто рай для маленькой модницы. Тут также много необычных детских игрушек местного производства, украшений и посуды.

Многие туристы после посещения местных базаров вынуждены покупать еще один чемодан, чтобы увезти все купленное у местных торговцев.

6. Море и пляжи

Более 700 миль побережья означает достаточно пляжей, чтобы все были счастливы.

Лучшими пляжами Туниса считаются пляжи Махдии и Хаммамета, а также ряд пляжей острова Джерба. В Суссе море в черте города не считается достаточно чистым, поэтому следует обратить внимание на отели в районе Порт-эль-Кантауи.

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