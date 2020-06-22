5 самых красивых водопадов украинских Карпат. Фото

В Карпатах есть множество живописных уголков, где природа подтверждает что она – лучший художник. Одними из таких мест являются водопады.

Как выглядят самые красивые водопады украинских Карпат, чем они примечательны и где их искать, рассказывает OBOZREVATEL.

Шипот

Шипот – один из самых красивых, полноводных и популярных среди туристов водопадов Закарпатья. Расположен примерно в 10 км от железнодорожной станции Воловец и в 6 км от популярного курортного поселка Пилипец. Высота водопада Шипот – 14 метров.

Водопад Шипот (источник – wikipedia.org)

Лужковский водопад

Один из самых высоких водопадов Гуцульщины, его высота – более 14 м. Расположен в Покутско-Буковинских Карпатах, в Косовском районе Ивано-Франковской области, за 6,5 км к западу от центральной части села Большой Рожин, у начала поселка Лужки. Водопад образовался в месте, где небольшой лесной ручеек стремительно сбегает по наклонной скале.

Лужковский водопад (источник – vidviday.ua)

Манявский водопад

Манявский водопад один из самых высоких и красивых, а заодно и труднодоступных водопадов в Карпатах. Расположен в Прикарпатье, в 40 минутах ходьбы вверх по ущелью от села Манява. Высота водопада порядка 20 метров, состоит из нескольких каскадов.

Манявский водопад (источник – vidviday.ua)

Водопад Пробий

Мощный и полноводный водопад на реке Прут. Другое название – Яремчанский водопад, поскольку он расположен в черте города Яремче Ивано-Франковской области. Впечатляет прежде всего своей мощью. Собственно отсюда и название водопада "Пробий" – бурная горная река Прут, здесь как бы "пробивает" себе путь сквозь каменную толщу скал.

Водопад Пробий (источник – tamtour.com.ua)

Водопад под Говерлой

Расположение: Ивано-Франковская область, Верховинский р-н, 2,5 км от спортивной базы "Заросляк", на склоне г. Говерла.

Говерлянский или как его еще называют Прутский водопад, расположен на склонах наивысшей горы Украины – Говерлы. Именно он является истоком реки "Прут". Этот водопад состоит из шести каскадов, самый высокий из которых составляет 12 метров.

Прутский (Говерлянский) водопад (источник – karpaty.life)

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