160 грн за порцию капусты и 2500 грн за полчаса катания: блогеры назвали цены в Буковеле

Цены на отдых в Буковеле вряд ли можно назвать дешевыми. Так, за порцию капусты с морковкой придется заплатить 160 гривен, а полчаса катания на снегоходе обойдутся туристу в 2500.

Средняя цена проката лыж составляет 270 гривен: чем дальше от подъемника, тем цены дешевле. Об этом рассказывают тревел-блогеры на канале Kolesaedut.

А вот за 2-часовое занятие с инструктором нужно заплатить 1500 гривен. На нем можно освоить базовые навыки катания на лыжах. Также проводятся уроки с детьми.

Средняя стоимость домиков в центре Буковеля – 10 тысяч гривен в сутки за двоих, но если бронировать заранее, то цена немного снизится – 9825 гривен.

Цены на питание могут существенно отличаться, все зависит от места расположения кафе или ресторана. Например, в кафе FILVAROK капуста с морковкой обойдется туристам в 160 гривен за 100 грамм. Бограч карпатский будет стоить 259 гривен за порцию.

На популярный курорт можно спокойно ехать на своей машине. Здесь есть бесплатная парковка, которая находится немного дальше от подъемников, но есть и платная – 90 гривен за 2 часа.

Если смотреть отели поблизости Буковеля, то цены будут намного приятнее. В 2-х километрах от первого паркинга можно снять двухместный номер за 1040 гривен в сутки.

Есть в Буковеле родельбан – это конструкция с лестницами, по которой можно спуститься на специальных санках. Длина спуска – 1,5 километра. Спуск в одиночку обойдется в 500 гривен, а вдвоем – 800 гривен. Снегоходы стоят рядом с центральной ярмаркой, цена такого удовольствия – 2500 за полчаса.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о популярных местах вблизи Буковеля и интересных туристических курортах в Карпатах, которые должен посетить каждый отдыхающий.