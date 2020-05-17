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17 мая • обновлено в 08:03
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Отдых-2020 в Египте и Турции: спрогнозирована дата открытия границ

6.6т
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До июля Украина может открыть границы для путешествий в популярные туристические страны.

Такой прогноз в эфире ObozTV высказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. "Я верю в то, что летний туризм в этом году будет", – сказал он.

Эксперт заметил, что, в отличие от ряда стран, озвучивших четкие даты запуска туристической отрасли, в Украине такой определенности нет. "Когда мы видим заявления или действия правительств популярных туристических стран, можно строить какую-то картину. Турция с 20 мая запускает туризм, Греция – 6 июня, Болгария – с 14 мая. Но мы не видим ничего, что делается с нашей стороны, нет четких дат".

"Я бы хотел услышать от нашего правительства четкий план выхода всех отраслей, в том числе туризма", – заявил Дереза.

Отель в Египте, иллюстрация

Отель в Египте, иллюстрация

Вместе с тем он убежден в том, что летний туристический сезон для украинцев будет. "Я верю в то, что до июля Украина откроет границы для возможности путешествия в популярные туристические страны, которые будут готовы принимать туристов и предложат максимально безопасные варианты отдыха", – сказал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ведущий эксперт в отрасли туризма Александр Новиковский заявил, что туристический сезон 2020 года для Турции будет крайне сложным, по ряду объективных причин большинство украинских туристов не смогут провести отпуска в этой стране. В Египте этим летом могут открыться только некоторые отели.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Летний отдых Семейный туризм Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Итоги
Персона
Максим Дереза
Место
Украина
Тег
отдых
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