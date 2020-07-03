Город легенд и сказок, старинных улиц и сладких марципанов, горячего глинтвейна зимой и прохладного моря летом - старый и добрый Таллин…

Давным - давно, в далекой Дании жил славный король. Королева подарила ему прекрасную дочь и смелого сына. Дети росли, росли и превратились в завидных жениха и невесту. И все бы ничего, да полюбили они друг друга! Узнав об этом, старый король потерял покой, сон и аппетит. Долго думал он, как не запятнать честь короны и наказать виновных. Правда виновной он посчитал только дочь и велел стражникам изгнать ее из королевства. Плотникам приказал сколотить корабль без парусов и руля , запереть принцессу в трюме и пустить по волнам бурлящего моря. Чтоб она больше никогда не нашла пути домой и только тосковала по Дании. Долго неприветливое море колыхало корабль, в своих холодных объятиях, пока, по воле случая, судно не прибило к высокому берегу.

Принцесса скучала в заточении и была рада твердой земле под ногами. Она просто влюбилась в эту холмистую местность и решила основать здесь город. Отец был не настолько суров и отправил с ней несколько ящиков золота, серебра и украшений, а также пару десятков стражников. Принцесса приказала на холме построить дворец, а на первом городском собрании объявила, что кто будет исправно трудиться, получит бесплатное жилье. Работа кипела день и ночь, город быстро возмужал и слава о нем разнеслась по чужим землям, а вскоре дошла и до датского королевства. Король, тотчас же приказал свите отыскать город, подчинить его и сделать частью своей империи. Он отправился с "поклоном" к дочери, а она ничего не зная, была рада видеть отца и пышно принимала его. Когда же местные люди рассказали принцессе о коварных планах гостей, она пришла в ярость, выгнала их с позором дав понюхать пороха из крепостных пушек. Датская принцесса осталась полноправной хозяйкой города, а город прозвали "Таанилинн", что в переводе означает "датский город". Сегодня мы называем эстонскую столицу - Таллин.

Туристы просто влюбляются в город с первого, даже мимолетного взгляда, но мало кто знает, какие истории на самом деле скрываются за приветливой атмосферой "средневековья", какие секреты хранят местные здания и рестораны. Старый Таллин, как умелый рыбак, заманивает в сети туристов и они покорно погружаются в театр подлинного средневековья...

В Таллинне множество узких улочек, которые и создают в Старом Городе неповторимый дух старины. На Вышгороде находится самая узкая улица. Она носит название "Verine" - "Кровавая". Дело в том, что во времена моды на пышные платья, "кринолиновые" дамы на этой улочке никак не могли разойтись - кому-то приходилось уступать.

Кавалеры, сопровождающие дам часто решали конфликт на дуэли. Представьте! Мужчины рисковали жизнью, за право дам проходить по улице первой. Позже правила установили - старшая дама имела преимущество. Дуэли прекратились, а название улицы сохранило жестокость средневековых нравов.

В те седые времена существовали целые династии палачей. Они носили длинную красную мантию, чтобы горожане видели их издалека и, на глаза не попадались. Суеверные горожане считали, что встретить палача - к болезням или смерти. Кстати, сын палача мог жениться только на дочери другого палача! И "работали" они на Лобном месте, где естественно казнили людей. И не думайте, что только рубили головы - так везло исключительно богатым и уважаемым людям! Обычных же людей колесовали, переламывали все кости, а затем еще живых оставляли на съедение птицам. И это еще не самые страшные истории... Один из домов по улице Rataskaevu 16 выделяется одним окном, навечно задернутым занавеской. На самом деле окно не настоящее, оно нарисовано на фасаде здания для того, чтобы скрыть одно дьявольски ужасное событие. Расспросите у гида об этом доме, и поверьте, его рассказ вас впечатлит.

Рядом с мистическим домом находится "кошачий колодец" 14-го века. По легенде, в этом колодце жила русалка, ночью она выбиралась и шла на охоту. Горожане, чтобы задобрить русалку, бросали в колодец кошек. В средние века, жалости к кошкам не испытывали, так как считали их, посланниками нечисти. В 19 веке колодец снесли и засыпали, опасаясь эпидемии. Сегодняшний колодец - это искусная копия и конечно кошек туда больше не бросают.

К счастью у меня закончились страшилки средневековья - можем переходить к делам любовным!

Старый Таллинн всегда нашептывает романтику тайных встреч: здесь можно легко потеряться среди потайных ходов и подземных камер. В средние века жили в городе девушка Маргарита и юноша Герман. Нежной и преданной была их любовь. Маргарита была пухленькой и всегда веселой, дочерью рыбака. Герман жил на противоположной стороне города, и был высоким и красивым. Влюбленные наслаждались каждой минутой, проведенной вместе. Но согласно строгим правилам, они должны были до полуночи отправиться по домам. Иначе быть беде! Однажды, в жарких объятиях и сладких поцелуях ,забыли молодята о времени. И только с первыми ударами часов на Ратуше, бросились по домам, но было уже поздно… Маргарита и Герман превратились в камень. Теперь они знамениты: башни Толстая Маргарита и Длинный Герман украшают Старый Таллинн.

Самое высокое строение в мире, в средние века, - церковь Олевисте тоже славиться легендой!

Однажды на общем собрании горожане решили возвести самую высокую церковь в мире, чтобы ее шпиль привлекал богатые торговые корабли.

Строитель нашелся сам – неизвестный мастер-чужестранец готов был взяться за работу, но в качестве оплаты запросил целых десять бочек золота! И добавил, что если горожане узнают его имя, он откажется от оплаты. Те согласились и умелец принялся за работу.

Кладет камень - стена поднялась, кладет другой - свод готов. И обувь на строителе волшебная - ступит шаг, а глядишь - целую версту прошел. Пытались люди с ним дружбу завести, чтобы узнать имя, но мастер был немногословен и ни с кем не общался. Строительство церкви приближалось к концу, а с ним близился и час расплаты...

Как-то поздним вечером один из городских жителей проходил мимо дома с открытым окном, откуда доносились звуки колыбельной: "Спи, крошка, спи, малыш, скоро папа Олев придет - десять бочек золота принесет".

Ранним утром горожане уже знали имя мастера и отправились к церкви. Мастер, как раз водружал крест.

Таллинцы давай снизу окликать его: - Олев, Олев, ты уж постарайся! Крест накренился! Ты уж его поправь! Его словно молнией пронзило. Горожане узнали его имя, не видать ему золота! В ужасе руки Олева ослабли, отпустили крест, строительные леса прогнулись под его ногами, потерял он равновесие и полетел вниз. Долго падал мастер, пока не ударился оземь. В тот же миг тело его окаменело, а изо рта выскочила жаба и выползла змея. Их можно и сегодня увидеть у церкви застывшими в камне. А церковь в народе стали называть Олевисте.

Ее высота 124 метра которые можно преодолеть поднявшись по старинной лестнице, чтоб насладиться панорамой старого города.

Оттуда видны еще два знаковых для Таллина сооружения - Домский собор и Ратуша.

Домский собор - или Собор Пресвятой Девы Марии. Он считается самой старой церковью Эстонии. Построен примерно в 13 веке - датчанами, впрочем множество раз перестраивался. Первоначально в церковь входили, поднимаясь по лестнице, теперь, нужно спускаться вниз по ступеням - это говорит о многовековой истории храма. До середины 18 века в церкви хоронили прихожан и плиты пола - это надгробия. Почти у самых дверей под большой плитой покоится Отто Йохан Туве, который, как гласит предание, был таллинским Дон Жуаном. Все, кто посещает Домский собор, невольно топчут могилу грешника, о котором рассказывают множество историй. Есть версия, что кутила велел похоронить себя при входе в Домский собор, чтобы и после смерти заглядывать женщинам под юбки.

Неподалеку вас ожидает ратушная площадь и сама Ратуша - здание городского управления, которому уже более 600 лет, и это единственная сохранившаяся готическая ратуша в Северной Европе. Изначально здание Ратуши было одноэтажным и из известняка. Но со временем ее перестраивали и расширяли. В 16-м веке на башне установили флюгер, получивший название Старый Тоомас. И вот спустя почти 500 лет - он так же сторожит город, хотя не совсем, его сторожит копия, хранившаяся в подвале Ратуши. А Старый Томас навсегда стал символом города, да, -эта почетная роль принадлежит ему, а вовсе не ликеру "Vanna Tallinn", как думают туристы навеселе!

В нескольких шагах от Ратушной площади находиться средневековый ресторан "Olde Hansa" - символ старинной кухни. Ресторан предлагает своим гостям уникальное меню и стилизованный интерьер, для настоящего "путешествия во времени". Здесь играют ряженные музыканты, исполняя старинную музыку, на инструментах того времени! Подаются очень вкусные блюда - из оленины, медвежатины, брюквы, а также, жаренные ядра миндаля с разными вкусами, которые обязательно стоит попробовать.

К ресторану также относится средневековая лавка Крамбуде. Там пышные и золотоволосые девушки в национальных одеждах уболтают вас купить на память свечи, мыла и кремы из натуральных ингредиентов, по старинным рецептам, а также спросят - долго ли вы добирались до постоялого двора, где привязали коня и предложат сено и воду для вашего скакуна!

Не забудьте полюбоваться видами на Старый и Новый Таллин со смотровых площадок. Платформа Кохту находится на восточной стороне холма Тоомпеа, платформа Паткули — на северной. Это лучшие места для панорамных фотографий. Особенно Паткули, ведь ее сторожит умная чайка и профессионально выманивает у туристов еду! Правда расплачивается отнюдь не дилетантским позированием на ваших фото! Еще загляните в Ратушную аптеку – это старейшая действующая аптека в Европе. Переведите дух сделав сладкую остановку в комнате-музее марципана. На ваших глазах художник распишет фигурку, а вы сможете купить и попробовать марципаны в любом виде. Кофе там отменный, а в сочетании с марципанами - незабываемый. Да, чуть не забыл! Останавливаться в любимом городе лучше в Swissôtel Tallinn - это пятизвездочный бизнес-отель, который покорит сервисом и видом на старый Таллин!

Словом, Таллин - это то место, которое необходимо увидеть и полюбить. Это средневековый город, который прекрасно сохранился и дошел до наших дней, почти в том же виде, что и 5 веков назад. Здесь приятно гулять в летние дни и любоваться белыми ночами. Здесь невероятно празднично зимой и весело на Новый год, среди рождественских украшений, глинтвейна и марципанов! Внесите этот город в ваш список желаний или отправляйтесь прямо сейчас!

Что мы знаем об Эстонии?

1. Мелодия гимна Эстонии абсолютно идентична с мелодией гимна Финляндии

2. Страна окружена водой с трех сторон

3. В состав Эстонии входит 1521 остров

4. По одной из версий Ледовое побоище 1242 года произошло на территории Эстонии

5. В Эстонии самое большое в мире количество метеоритных кратеров

6.А еще в эстонском языке целых 14 падежей и нет будущего времени

7. 99,9 процентов территории страны покрыта GSM-сеткой

8. Эстония и Германия спорят за право называться родиной марципана

9. Эстония - первая в мире страна, где проголосовать можно по мобильному телефону

10. Эстонские программисты придумали Skype

Добро пожаловать в Эстонию!

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