Курорты в Турции приняли украинцев по новым правилам: детали от ассоциации турагентств

Отдых в Турции после открытия границы с Украиной, несмотря на ряд карантинных ограничений, является комфортным.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза, прибывший 1 июля на турецкий курорт Анталья. "Туристов пока мало, но им готовы предоставить лучший сервис, безопасный отдых", – заверил он.

По его словам, в аэропорту Антальи к туристам предъявляются элементарные требования – наличие маски, соблюдение дистанции и дезинфекция рук. Термометрия не проводится.

Ряд изменений коснулся трансфера из аэропорта в отель. Теперь в трансферном автобусе туристов рассаживают по одному на двух местах, если только речь не идет о людях, которые путешествуют вместе. Напитки в автобусах больше не доступны.

Во время регистрации в отеле обязательна маска, но затем, по словам Дерезы, ее можно снять. Система питания "шведский стол" функционирует с небольшими изменениями – еду накладывают официанты, а не сами туристы.

На пляжах увеличили дистанцию между шезлонгами. По мнению Дерезы, подобная мера лишь добавила комфорта.

Как писал OBOZREVATEL, 1 июля Турция начала принимать туристов из Украины. Большой поток туристов в стране ожидают в конце августа – начале сентября.