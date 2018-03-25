Копилка безвиза для Украины: куда можно ехать хоть завтра

20 марта Украина получила безвизовый режим с еще одной страной - Катаром. Теперь без оформления визы украинцы могут находиться в этой стране до 90 дней. Те же условия действуют и для граждан Катара, приехавших в Украину.

О том, куда еще можно отправиться из Украины, не оформляя визу или получив ее по упрощенной процедуре – читайте в материале "Обозревателя".

Отметим, что раньше у Катара и так действовал упрощенный визовый режим для Украины и еще 79 стран. Но эта либерализация произошла на фоне кризиса в странах Персидского залива. Эти правила предусматривали, что украинцы могут находиться в Катаре без визы в течение 30 дней, тогда как граждане большинства стран ЕС имели право на 90 дней. Теперь, после подписания между Украиной и Катаром соглашения о безвизе, право находиться в этой стране до 90 дней касается и украинцев.

Кувейт

Кувейт ramallah.news

С 18 апреля 2018 года упрощенный визовый режим будет у Украины и с Кувейтом. Об этом договорились во время встречи президент Украины Петр Порошенко и эмир государства Кувейт шейх Сабах Аль-Ахмед Аль-Джабер ас-Сабах. Украинцам нужно будет оформлять визы, но это будет делаться либо в международном аэропорту Кувейта, либо в электронном виде.

Япония

Йокогама, Япония namiragasht.com

С начала 2018 года Япония упростила требования для краткосрочного пребывания на ее территории граждан Украины. Речь идет об увеличении срока действия виз с трех до пяти лет максимум и о введении многократных виз с трехлетним сроком действия и 30-дневным максимальным пребыванием. Круг заявителей, которые имеют право на многократные визы для краткосрочного пребывания, также был расширен.

Упрощаются и финансовые аспекты – при самостоятельной оплате поездки заявителю не надо будет предоставлять документы от гаранта.

ОАЭ

ОАЭ arabianbusiness.com

Подарком украинцам под елочку в 2017 году стала и договоренность президента Петра Порошенко про безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами. Оформление визы в эту страну было одним из самых дорогих.

ЕС

Амстердам abprojeyonetimi.com

Безвизовый режим с ЕС работает с 11 июня 2017 года. Без оформления визы посетить можно практически любую страну Союза. А еще Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Эти страны не являются членами ЕС, но они - часть Шенгенского соглашения. А вот для поездок в Великобританию или Ирландию придется сделать визу.

Как сообщил в начале марта президент Петр Порошенко, безвизом с ЕС уже успели воспользоваться почти 500 тыс. граждан Украины.

Отметим, что без визы поехать в ЕС можно только при помощи биометрического заграничного паспорта. Также с собой должны быть обратные билеты, документы, подтверждающие цель поездки, срок пребывания и место проживания, и достаточная сумма денег. Для каждой страны эта сумма разная и узнать, сколько именно денег нужно из расчета на один день пребывания можно на сайтах посольств.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине официально начинает работать крупнейший лоукост-авиаперевозчик Ryanair. Первые рейсы запланированы на октябрь 2018 года.