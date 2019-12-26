Недавно я вернулся из поездки в Данию, где жил в Копенгагене и снял множество фотографий и видео — на днях в блоге будет много постов про Копенгаген, так что не переключайтесь. Покажу вам, как выглядит эта скандинавская столица — по моему мнению, скандинавские страны — это лучшее, что существует на нашей планете в плане благоустройства городов и комфортности жизни.

Многие рейтинги уровня жизни называют Копенгаген лучшим городом для жизни на Земле — учитываются такие факторы, как безопасность, толерантность, культуру, качество городской среды, простота и безопасность движения по городу, количество зелени, качество еды, простота ведения бизнеса и прочее. И в Копенгагене действительно заметно и ясно ощущается это его топовое место в рейтинге по качеству жизни, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем большом фото-посте будет рассказ про Копенгаген — лучший город на нашей планете.

02. Нашу прогулку по лучшему городу в мире мы начнём не из центра, а из одного отдалённого района, который можно условно назвать "спальным". Почему условно? Потому, что классических совковых "спальников" в нашем представлении здесь нет — отдалённые от центра районы застроены аккуратными и чаще всего невысокими домиками, нет никаких высоток-"человейников", а качество городской среды практически не отличается от центра.

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03. Вопреки мифу, что все улицы в европейских городах обязательно выкладываются плиткой или брусчаткой — в Копенгагене не брезгуют закатать тротуары в обычный асфальт. Впрочем — качество асфальта намного выше привычного нам и его поверхность получается значительно прочнее. Качество работ очень высокое — все лишние крошки асфальта и прочий мусор строители потом уберут, оставив красивую и ровную дорожку.

04. Законченный кусок работы по реставрации дороги в одном из спальных районов города. Остаётся ещё нанести новую разметку — и всё будет готово.

05. Про спальный район Копенгагена и про его дома, похожие на наши "хрущёвки" я ещё напишу отдельный пост и даже покажу видео, а сейчас давайте переберёмся ближе к центру. В центр можно добраться на метро — в Копенгагене достаточно развитая сеть метрополитена, а само метро очень современное и крутое — наверное, лучшее их всех, что я видел. Спуститься на станцию можно либо по обычной лестнице, либо по вот в таком полупрозрачном лифте. Пиктограммы у входа означают, что в лифте могут передвигаться и велосипеды, и коляски, и люди с ограниченными возможностями.

06. Спускаемся на одну из станций метро под названием Lergravsparken. Все станции в метро Копенгагена выполнены в одном стиле — минималистичный дизайн с облицованными полированными бетонными плитами стенами, на фоне которых отлично смотрятся сверкающие стеклом и полированным металлом механизмы эскалаторов и автоматических дверей. Всё в скандинавском стиле — красиво это значит функционально, лишний декор не нужен.

07. Сама станция выглядит вот так. Эскалатор привозит вас прямо в центр платформы, а рельсы отделены от пассажиров автоматическими стеклянными дверями — они открываются только тогда, когда подъезжает поезд. Всё максимально безопасно — в таком метро можно спокойно отпускать бегать даже маленького ребёнка, никто никуда не упадёт.

08. Лавочек в метро нет, но они и не особо нужны — поезда ходят часто, и ждать поезд более чем 3-4 минуты вам не придётся. Для тех, кому стоять сложно — есть вот такие штуки, на которые можно удобно облокотиться. Этакая "полу-лавочка")

09. Все поезда в метро Копенгагена полностью автоматические и роботизированные — машиниста в них нет, поездом управляет автоматизированная система ATC (Automatic Train Control). Система полностью исключает возможность человеческой ошибки, максимально чётко регулирует расстояние между поездами и общую безопасность движения. Работоспособность систем контролирует несколько операторов, которые при необходимости или при возникновении каких-то внештатных ситуаций могут вмешиваться в работу автоматики — всё это происходит удалённо, из центра управления KVC, где также расположены депо и ангары метрополитена.

10. Интереснее всего в метро Копенгагена ехать в самом первом вагоне — поскольку машиниста в нём нет, то вы можете просто сесть на самое первое кресло и представлять себя машинистом) В целом всё работает очень чётко, как часы.

11. А вот так поезда выглядят снаружи. На этом фото вы можете также рассмотреть одну из наземных станций метро Копенгагена.

12. Ну, наверное хватит про метро, давайте наконец уже выйдем в центре города) Устройство порталов метро здесь такое же, как и в спальных районах — есть лестницы и лифт. Как можно увидеть на фото — лифтом охотно пользуются мамы с колясками, а также люди с ограниченными возможностями, старики и так далее.

13. Первое, что бросается в глаза в центре города — это огромное количество велосипедов. Копенгаген — один из наиболее велосипедных городов мира, 50% его жителей постоянно пользуется велосипедами.

14. Великов очень много везде — этому способствует то, что сама городская инфраструктура идеально приспособлена к езде на велосипеде — практически везде есть велодорожки с очень качественным покрытием, либо отдельные велосипедные полосы на дорогах общего пользования. Обратите внимание, как занижены бордюры при переходе с тротуара на дорогу — такой переезд безопасен даже для техники с маленькими колёсами, вроде электросамокатов.

15. Один их примеров дороги в центре Копенгагена — для движения автомобилей оставлено две полосы, затем на небольшом возвышении (за жёлтым бордюром) проходит велодорожка с покрытием из очень качественного асфальта. А правее можно увидеть пешеходную часть — вымощенную брусчаткой, причём вымощенную весьма красивым способом — камни укладываются по секторам окружности, и весь тротуар имеет такой "чешуйчатый" рисунок.

16. Велосипедные полосы на дорогах. Ездить достаточно безопасно — автомобили никогда не лезут на полосы велосипедистов.

17. А вот так выглядит перекрёсток на дороге с велосипедным движением. Пешеходы переходят отдельно по переходу, а велосипедисты двигаются по своей велодорожке. Для безопасности движения помимо пешеходной зебры, на дороге ещё и обозначен велопереезд — в виде широкой синей полосы с пиктограммой велика.

18. Помимо собственных велосипедов, жители Копенгагена и гости города могут пользоваться также и великами из сети городского велопроката — такие точки расположены по всему городу. Впрочем, большой популярностью такие велосипеды не пользуются — так как практически все жители города имеют собственные велики.

19. Если говорить про городскую среду, то скандинавам в целом и датчанам в частности характерно очень бережное отношение к историческому наследию. Все исторические памятники отреставрированы — вы не найдёте здесь ни одного обрушенного или просто растрескавшегося старого дома — которых, например, полно в Бухаресте.

20. Что я ещё заметил — в городе практически нет наркоманских граффити-"тегов", которыми изуродованы многие европейские города. Рисуют из чаще всего всякие хулиганы-школьники, так вот датчанам как-то удаётся воспитывать их так, что никому даже в голову не приходит что-то начирикать на стене здания баллончиком. Зачем? Это же твой дом и твой город. Ты же не делаешь так у себя в квартире, правда? Датчанам как-то удалось донести это до школьников.На снимке ниже — два единственных полустёртых "тега", которые я обнаружил в центре.

21. При всём при этом историческое наследие Дании — не какой-то мёртвый музейный памятник, к которому нельзя прикасаться и с которого нужно сдувать пылинки — это часть жизни современных датчан. Во дворе старинного дворца может легко находиться кафе с яркими современными столиками.

21. А на современной детской площадке (с мягким покрытием) в центре города легко могут лежать старинные литые пушки и чугунные ядра. Датчане как бы говорят детям — история она вот, и она принадлежит тебе. Это очень круто)

22. А вот так выглядят дворы в центре. Всё очень аккуратно, двор имеет сток воды в центральной части и крытые велопарковки.

23. Прогуляемся ещё по центру. Вот так выглядит одна из центральных улиц Копенгагена — бульвар Ханса Кристиана Андерсена, который больше похож на широкий проспект. Правый ряд дороги предназначен для велосипедистов — как и на большинстве других улиц Копенгагена.

24. На бульваре Андерсена современные постройки со стеклянными фасадами отлично сочетаются со старинными зданиями — выглядит примерно так же, как проспект Маннергейма в Хельсинки. У скандинавов как-то так получается сочетать современное со старинным, что это вызывает только восхищение.

25. Остановка общественного транспорта на бульваре Андерсена. Обратите внимание на дизайн и качество исполнения. Многие остановки оснащаются мониторами с подробной картой города и с расписанием общественного транспорта.

26. Ратушная площадь — сердце старого Копенгагена. Недалеко от площади находится также и известный парк Тиволи — детский парк, открытый в 1843 году. Одним из первых посетителей парка был сам Андерсен.

27. Прямо в центре Ратушной площади есть вход в метро — который оборудован так же, как и в других частях города, с лифтами.

28. Ещё на Ратушной площади есть прокат электросамокатов. Впрочем, такие электросамокаты попадаются по всему городу, и воспользоваться ими может каждый обладатель смартфона — достаточно только скачать необходимое приложение и привязать карту для оплаты поездок.

29. На Ратушной площади начинается пешеходная улица Строгет — которая соединяет Ратушную и Королевскую площади. Строгет — одна из самых длинных пешеходных улиц в Европе, её длина составляет более километра. Когда-то здесь ходили автомобили — но в 1962 году властями города было принято решение сделать Строгет полностью пешеходной — что значительно оздоровило атмосферу в центре.

30. Датчане чтут семейные традиции и праздники, и поэтому в местных супермаркетах уже с конца осени начали продавать всякие рождественские штуки)

31. Иногда в качестве торгового стенда используется вот такое старинное кресло, сделанное руками какого-то датского мастера сотню лет назад.

32. Вообще у датчан и у скандинавов в целом лучше всего получается уловить атмосферу Рождества, Нового года и зимних праздников — все сувениры и украшения бесконечно тёплые и милые. И это хорошая иллюстрация датского подхода к человеку в целом — мы любим тебя таким, какой ты есть, улыбнись, жизнь прекрасна)

33. Мировые бренды на улице Строгет:

34. Магазины.

35. Работы уличных художников. Обратите внимание на человека на электрической коляске в центре кадра — такие коляски в Дании полагаются всем, кто по тем или иным причинам не может самостоятельно ходить. Благодаря развитой городской инфраструктуре — такие люди ощущают себя полноценными гражданами и могут спокойно передвигаться по городу.

36. Вечереет. Несмотря на то, что на улице холодно — в Копенгагене хорошо и тепло. Здесь никто не рассказывает о "величии", о том что нужно у кого-то что-то аннексировать или переделать какой-то соседний народ в датчан. Люди просто живут и радуются жизни.

37. Самое время зайти в какое-нибудь старинное датское кафе.

38. И попытаться осознать удивительную историю того, как бедные рыбаки и мореплаватели, отказавшись от агрессивных войн и сосредоточившись на развитии собственной страны, создали лучший город на нашей планете.

Такие дела. А в комментариях напишите, как вам Копенгаген, понравился?

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