Доктор Евгений Комаровский посоветовал украинцам, которые могут позволить себе путешествие после снятия карантина, не отказываться от планов.

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Отпуск укрепит иммунитет и психическое состояние и, по словам врача, позволит подготовится ко второй волне заболевания. Об этом украинский педиатр рассказал в новом видео на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Если у вас есть возможность вырваться за пределы вашей временной тюрьмы, в которой вы самоизолировались, обязательно вырывайтесь", – считает он.

Комаровский сказал, стоит ли путешествовать после карантина Коллаж

Врач отметил, что сам факт того, что украинцы задумываются о летнем отдыхе, очень позитивный.

"Если вы можете себе позволить путешествие и это путешествие не будет нарушать законы вашей страны, вы однозначно должны думать и планировать, как врач я это однозначно рекомендую", – сказал Комаровский.

Он советует подумать о трех пунктах, прежде чем планировать отпуск:

насколько я смогу позволить себе иметь безопасное жилье;

безопасную еду и питье;

возможность получения медицинской помощи при возникновении проблем.

Комаровский добавил, что самолет безопаснее чем автобус, хотя бы потому, что в нем более эффективная система безопасности. Однако, добираться до лайнера тоже нужно безопасно.

"Много говорят, как надо сидеть в самолетах и так далее. В то же время я представляю себе, как вы приедете в аэропорт и вас весь самолет, вот этих 180 человек, забьют в один автобус и повезут к самолету. Тут же надо тоже думать..." – отметил врач.

Он сказал, что не советовал бы отправляться в круиз. Личный автомобиль врач считает самым безопасным видом транспорта.

Доктор посоветовал чаще открывать окна, если вы путешествуете на авто, чаще мыть руки, останавливаться по пути отдохнуть. Дорогу, как сказал Комаровский, не нужно "превращать в подвиг".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский развенчал миф о том, что иммунитет можно только ослабить, а укрепить нельзя.

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