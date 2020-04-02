Когда Турцию откроют для туристов: названы сроки

Международное авиасообщение с Турцией, остановленное из-за пандемии коронавируса, восстановится лишь летом.

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Как сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, ситуация с авиарейсами в стране вернется в нормальное русло к концу июня.

По его словам, начало туристического сезона в Турции, скорее всего, придется отложить на конец мая.

"Конечно же, оживление в туризме поначалу произойдет благодаря местным туристам", – добавил министр.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились свежие фотографии популярных курортов Турции, сделанные в разгар эпидемии коронавируса.

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