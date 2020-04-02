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2 апреля • обновлено в 12:54
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Когда Турцию откроют для туристов: названы неожиданные сроки

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Международное авиасообщение с Турцией, остановленное из-за пандемии коронавируса, восстановится лишь летом.

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Как сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, ситуация с авиарейсами в стране вернется в нормальное русло к концу июня.

Когда Турцию откроют для туристов: названы сроки

По его словам, начало туристического сезона в Турции, скорее всего, придется отложить на конец мая.

"Конечно же, оживление в туризме поначалу произойдет благодаря местным туристам", – добавил министр.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились свежие фотографии популярных курортов Турции, сделанные в разгар эпидемии коронавируса.

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Темы
Семейный туризм Коронавирус
Место
Турция
Теги
туризм туристы
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Турки уже страдают без Одарок и Оксанок!
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