Когда мир вернется к массовому туризму после COVID-19: появился прогноз

Количество путешественников в мире начнет расти весной 2021-го и будет увеличиваться до середины года.

Такой прогноз дали эксперты туристической индустрии, пишет CNN. Рост должен быть достаточно быстрым благодаря вакцинации против коронавируса.

По словам основателя и гендиректора лондонской туристической консалтинговой компании The PC Agency Пола Чарльза, "с 1 мая мы будем жить в гораздо лучшем мире" благодаря вакцине и массовому тестированию. Не менее важными факторами для этого он назвал координацию и согласованные действия стран.

По мнению генерального директора Международного совета аэропортов Луиса Фелипе де Оливейра, данной отрасли сложно двигаться вперед без скоординированного глобального подхода, когда "правила игры меняются практически каждый день". По его прогнозу, в большинстве стран летом 2021 года объем международных воздушных перевозок может составить от 50% до 60% от предыдущего уровня, но при условии согласованных действий стран.

Специалисты отметили, что для возрождения массового туризма надо продолжить работу по совершенствованию протоколов тестирования, чтобы путешественники могли отказаться от карантина.

Как заявила исполнительный вице-президент по связям с общественностью и политике Национальной ассоциации путешествий США Тори Эмерсон Барнс, страны должны отменять карантин для путешественников при наличии правильного протокола тестирования. Возможной альтернативой, по ее мнению, может стать двухуровневый режим тестирования за 72 часа до вылета и по прибытию – такая пилотная программа действует на Гавайях.

Интересно, что по мнению экспертов, вакцины действительно будут иметь решающее значение для возрождения туристической отрасли, однако она не может ждать, пока вакцинация будет полностью введена во всем мире.

Известно, что самым популярным местом для отдыха в ушедшем году стал Гибралтар – британская территория на южной оконечности Пиренейского полуострова. Даже зимой температура воздуха здесь составляет около 17 градусов тепла.

Но главное, что сюда отдыхающие могут приехать без ограничений, в то время, когда большинство границ закрыт из-за коронавируса. Курорт не требует негативных результатов тестов, проходить карантин по возвращении домой также не требуется.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский безвиз с Евросоюзом фактически заблокирован с марта из-за пандемии коронавируса.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такая же ситуация с безвизовым режимом с ЕС сложилась во всех странах.