Киев обошел Санкт-Петербург: опубликован рейтинг лучших и худших для жизни городов мира

Согласно последнему исследованию, лучшим городом мира для проживания названа столица Австрии Вена, а худшим — Багдад, столица Ирака.

Такой рейтинг составила международная консалтинговая компания Mercer. Эксперты учитывали жилищные условия, наличие потребительских товаров, общественный транспорт, социально-политическую и культурную обстановку, наличие развлечений, природные условия и общее состояние экономики.

Критерии оценивания Скриншот

Отмечается, что Вена лидирует в этом рейтинге десятый год подряд. На втором месте — Цюрих (Швейцария), третье место занял канадский город Ванкувер — город с самым высоким рейтингом в Северной Америке за последние 10 лет. В первую десятку также вошли Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.

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Столица Украины Киев занял 173 место, на один пункт опередив российский Санкт-Петербург.

10 лучших и худших городов для жизни Скриншот

Багдад оказался на последнем, 231-м месте. Незначительно от него отстали город Банги (ЦАР), который занял 230-ю позицию, и столица Йемена Сану (229 место).

Несмотря на то, что Багдад по-прежнему находится в нижней части списка качества жизни, эксперты отмечают некоторые улучшения в безопасности и медицинском обслуживании жителей.

В десятку худших городов мира также вошли Порт-о-Пренс (Гаити), Хартум (Судан), Нджамена (Чад), Дамаск (Сирия), Браззавиль (Конго), Киншаса (Демократическая Республика Конго) и Конакри (Гвинея).

Смотрите полный рейтинг от лучшего города к худшему:

Киев Gloss.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, за 2018 год Украина упала в рейтинге качества жизни, опустившись на пять позиций в рейтинге Quality of Life Index for Country.

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