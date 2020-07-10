ТОП факты о Канаде

1. У Канады самая протяженная в мире линию побережья: на западе Тихий океан, на востоке – Атлантический, а на юге – Северный Ледовитый.

2. Большинство жителей Канады проживают в пределах 240 км от границы с США.

3. Гражданам Канады открыт безвизовый въезд в 184 страны.

4. Канада — это страна большого рогатого скота. При населении в 33 млн. человек поголовье в стране составляет 15 млн. голов. Выходит, что почти каждый второй канадец держит корову.

5. Каноэ и байдарка родились в Канаде. А также электронный микроскоп, плиточный шоколад, телефон, спички, цепная пила, керосин и молния для одежды.

6. Канадцы гордятся, что они — не американцы. Есть даже шутка: "Что общего у Канады и США? И тем, и другим не повезло с южным соседом".

7. Несколько лет подряд канадский Ванкувер занимает лидирующую позицию среди самых комфортных городов мира.

8. Религия Канады — хоккей. Матчи НХЛ показывают повсеместно: в барах, кафешках, клубах.

9. Самая большая община украинцев за пределами Украины проживает в Канаде.

10. "Прогулка по краю бездны" - посетители CN-Tower (Торонто) могут подняться на самый верх 553-метровой башни и обойти ее снаружи по карнизу шириной всего в 1,5 метра.

Страна хоккея, кленового сиропа, под чутким руководством Королевы Елизаветы Второй! Столице страны, кстати, сразу не повезло стать частью моего маршрута. А вот посетить знаменитые Монреаль, Квебек, Торонто и головокружительный Ниагарский водопад хотелось непременно. Несколько рисково, а именно, в день получения канадской визы я и отправился с друзьями во вторую по величине страну мира - Канаду! Приглашаю вас в это необычное путешествие - мы приземляемся в Монреале!

Сегодня Монреаль - город королевской горы. Да, именно так, в переводе с французского звучит название этого красивого города. До того как стать самым крупным городом провинции Квебек и вторым по величине в Канаде город назывался - город Марии. Уже с аэропорта мои опасения насчет начала знакомства со страной с провинциального городишки - улетучились. Огромный международный аэропорт, вежливые визовые комиссары и комфортное такси в отель. За окном настолько разные районы одного города, что кажется проезжаешь разные города, индустриальные зоны, много зеленых парков, бетонные небоскребы и настоящие улицы старушки Европы. Монреаль настолько поражает европейским духом в Северной Америке, что поневоле теряешься в догадках на что он больше похож. Вот эта узкая улочка небольших частных домов утопающая в цветах и лужайках напоминает Брюссель. Следующая определенно Амстердам, только без каналов. А площадь с кафедральным собором Нотр-Дам - конечно, Париж! Словом, он похож на всю франкоговорящую Европу. Французский язык не просто официальный - в Монреале он порой кажется единственным! Даже молодые люди ни слова не говорят по-английски!!! Не удивительно, что Монреаль, третий после Парижа и Абиджана город в мире говорящий по-французски. Его называют культурной столицей Канады, городом дизайна и одним из самых удобных для жизни городов в мире.

Канада – сладкая страна кленового сиропа

Канада – сладкая страна кленового сиропа

Канада – сладкая страна кленового сиропа

Обязательно посетите самую старую церковь базилику Нотр-Дам. Чувствуете почему город называют канадским Парижем? Скажу честно, этот храм производит неизгладимое впечатление и я уже сомневаюсь какой Нотр-Дам милее моему сердцу. Этот огромный кафедральный собор в неоготическом стиле возведен в Монреале еще в средние века. Его внушительные колокольни достигают 70 метров в высоту. Внутреннее убранство церкви заставляет восторгаться паломников со всего света.

Еще одна важная остановка в городе - Оратория Св. Иосифа также ежегодно принимающая миллионы паломников. Этот огромный храм высотой 124 м — его купол уступает по размеру только куполу собора Св. Петра в Риме — был построен в середине 20-го века. В наши дни он прославляет целительную силу своего основателя, брата Андре, и вмещает до 13 000 верующих.

Брат Андре прикладывал "масло святого Иосифа" к телам больных в маленькой деревянной часовне, построенной своими руками. Более миллиона верующих провожали его в последний путь. Гробница его находится в крипте, куда стоит заглянуть и увидеть впечатляющие ряды костылей, оставленных теми, кто получил чудесное исцеление. Если попадете сюда ранним воскресным утром есть шанс услышать звучание церковного органа из почти 6000 труб.

Канада – сладкая страна кленового сиропа

Канада – сладкая страна кленового сиропа

Канада – сладкая страна кленового сиропа

Если же вечером вам захочется развлечений - отправляйтесь в Старый порт. Сегодня он превратился в развлекательную зону с музыкальными вечерами, танцами и пивом под звездным небом на фоне городских небоскребов.

А мы следуем далее, в столицу! Но столицу не страны, а провинции Квебек. Правильно - город Квебек!

Канада – сладкая страна кленового сиропа

Канада – сладкая страна кленового сиропа

Канада – сладкая страна кленового сиропа

Канада – сладкая страна кленового сиропа

Этот город американцы и канадцы называют "Европой в Америке", ибо нигде в другом месте в Канаде и США не сохранился столь идеально настоящий средневековый европейский город с крепостью, кафедральными соборами, узенькими мощеными улочками и что самое главное - колоритом и духом Европы. Если вы избалованы настоящей Европой возможно Квебек-Сити покажется вам симпатичным, но тривиальным. И все же ехать в Квебек-сити стоит, даже если вы объездили Европу вдоль и поперек.

Старый город естественным образом разделяется на Верхний и Нижний. За его пределами находится типичный американский Даунтаун с небоскребами разной степени эстетичности, а ещё дальше — пригороды с отдельно стоящими кирпичными или деревянными домами.

Главная площадь старого города - "Площадь оружия" с трёх сторон окружена историческими зданиями, а с четвёртой выходит на стену, откуда неплохой вид на Нижний город и на реку святого Лаврентия. Площадь известна со времен средневековья, долгое время использовалась для военных парадов и учений. Посреди площади есть сквер со скамейками, которые, почти всегда заняты, но возможно именно вам повезет.

Интересна крепость на высоком берегу реки святого Лаврентия. Она функционирует одновременно, как музей и как одна из резиденций генерал-губернатора Канады. Постарайтесь попасть на смену караула: она происходит во внутреннем дворе крепости ежедневно в 10 часов утра.

Шато-Фронтенак - вероятно, самое фотографируемое здание Северной Америки. Уверен, вы встречали это изображение огромного, знаменитого здания. Это один из так называемых Великих железнодорожных отелей, которых на всю Канаду осталась пара десятков. Эти отели, все в одном стиле, строились в начале 20-го века железными дорогами для пассажиров популярных тогда дальних поездов. Как отель он безумно хорош и безумно дорог, а вот снаружи он напоминает огромный старинный замок из фантастических фильмов. Даже если вы не выберете его местом своей остановки в Квебеке - насладитесь прохладными коктейлями или горячим кофе в его шикарном лобби. Если же пожелаете остановиться в этом легендарном отеле Fairmont Le Château Frontenac - помните, он стоит каждого канадского доллара!

Если останется время на музеи - рекомендую посетить Музей форта, Музей цивилизации и Музей изящных искусств.

Наше следующее "место встречи" - Торонто! Именно так на языке гуронов называется самый крупный канадский город, ведущий культурный и торговый центр англоязычной Канады.

Этот громадный мегаполис обладает легко узнаваемым обликом - небоскребы банков и офисов окружены зеленью парков, в которых живут белки и другие мелкие лесные обитатели, аккуратные скверы и лужайки обрамляют крупнейшие магистрали, а многочисленные национальные кварталы калейдоскопически сменяют друг друга. По духу и облику город мне слегка напомнил Нью-Йорк и его извечный лозунг - Новый день - новый доллар!

Сегодня трудно поверить в то, что на месте этого сияющего 5-ти миллионного города в 18-м веке было малярийное болото! Его единственное примечательное строение, форт Йорк, занимал командное положение на озере Онтарио, охраняя беспокойную границу с США.

После большого голода в середине 19-го века в Торонто эмигрировали 40 000 ирландцев, а вскоре к ним присоединились евреи из Центральной и Восточной Европы. В наши дни в городе живут представители почти ста этнических групп. Хотя преобладающим языком здесь остается английский, вторым из наиболее используемых стал итальянский.

Вы просто не простите себе, если не поднимитесь на 553-метровую башню CN Tower. Среди красочных описаний ее формы встречаются такие оригинальные, как "турнирное копье", "игла для подкожных инъекций" и "замерзшая змея, проглотившая футбольный мяч".

На высоте 351 метр вас ожидает ресторан "360" с круговым видом на город и окрестности; полный оборот он совершает примерно за час. Место которое стоит посетить ради вида, но, к сожалению, никак не ради кухни. Еще выше на обзорной площадке в хорошую погоду вы сможете рассмотреть краешек Ниагарского водопада!

И вот она, по настоящему долгожданная встреча! После водопадов Бали, Бразилии, Маврикия - Ниагара стала поразительным открытием. Поездка до Ниагарского водопада - всего 130 км к югу от Торонто вокруг западной оконечности озера Онтарио занимает примерно 1,5 - 2 часа. И ежегодно этот путь преодолевают около 12 млн человек.

В том, что Ниагарский водопад одно из чудес света, неминуемо убеждается каждый счастливчик, почувствовавший на своей коже прохладу брызг гигантских потоков.

Ниагара — "грохочущая вода" — водопад, низвергающийся с высоты 50 м, чудо природы и достопримечательность Канады и США. Ниагару видно и слышно задолго до ее появления: перед вами появляется облако водяного пара и слышен шум разбивающейся воды.

Канадцам повезло, ведь самый крупный водопад "Большая подкова" находится на территории их страны. В ширину он достигает 800 метров. А водопады "Фата невесты" и "Американский" забрали себе США.

Водопад открыт круглый год. И все же лето - лучшее время для посещения. Зимой, берега и смотровые площадки покрываются льдом, а экскурсии на открытом воздухе довольно прохладны.

Удобно обозревать природное чудо со смотровой площадки Table Rock, хотя многие предпочитают делать это с палубы одного из корабликов Maid of Mist, которые отходят каждые 30 минут как от Канадского, так и от Американского берегов. Вместительность этих двух катеров — 600 пассажиров. Кроме того, здесь же построен кинотеатр IMAX. Кстати эта технология изобретена в Канаде в далеком 1970 м году! Путешественников знакомят с историей водопада, его открытием и покорением.

Вообще мне захотелось провести у водопада намного больше времени. В городке прекрасная инфраструктура развлечений и ресторанов, а также отелей с панорамными окнами и вертолетными экскурсиями. Только представьте завтрак на 20-м этаже под звуки грохочущей воды внизу.

Посмотреть на Ниагарский водопад можно с высоты птичьего полета, поднявшись на вертолете - я выбрал именно это вариант и не пожалел ни об одном центе. Мой полет хоть и длился 10 минут - оставил в памяти взрыв эмоций и желание обязательно повторить ощущения невесомости над бурлящей пропастью.

Смело отправляйтесь в удивительную Канаду! В Монреаль - канадский Париж и город Королевской горы. Он захватит дух небоскребами, скоростными магистралями, и неповторимыми историей и культурой Европы в Северной Америке. Или в слегка провинциальный, но по-Европейски обаятельный и супер исторический Квебек-Сити. Конечно, в бизнесовый и многолюдный Торонто с красивым озером и невероятной CN Tower. И обязательно прикоснитесь к чуду грохочущей воды - неуемной Ниагаре! Канада щедро делиться богатой историей вкусной кухней и заботой о туристах. И если вы хоть на мгновение сомневаетесь, как пройти к очередной достопримечательности, несколько канадцев с улыбкой предложат вам свою помощь! Такая она - Канада!

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