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Какие страны первыми откроются для туристов: эксперт дал прогноз

8.7т
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Первыми странами, которые решатся открыть границы для туристов после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.

Такой прогноз озвучил политолог Дмитрий Абзалов в комментарии агентству "Прайм".

По его мнению, именно эти государства будут пытаться вернуть туристов как можно раньше, однако исход будет зависеть от решений стран, в которых проживают потенциальные отдыхающие.

Какие страны первыми откроются для туристов: эксперт дал прогноз

Какие страны первыми откроются для туристов: эксперт дал прогноз

travel.tochka.net

Абзалов уточнил, что открытие массовых туристических направлений произойдет не раньше лета, при этом процесс будет постепенным, и на него повлияет успешность борьбы с пандемией.

Эксперт также предрек нескорое возобновление туризма в Южную Америку и Африку из-за слабо развитой медицины на этих континентах. А туристический поток в США, по его словам, возобновится не раньше осени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Египте решили открыть гостиницы для внутренних туристов при условии, что учреждения будут работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Тег
карантин
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