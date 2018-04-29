"Мужчины здесь очень галантны": о жизни в стране "горящих огней"

Алена Соловьева из Черкасской области еще в студенческие годы вышла замуж за азербайджанца. Несколько лет пара жила на две страны и девушка приняла решение о переезде на родину мужа.

Второй год они счастливо живут в Баку, где оба работают по специальности. О радушии местного населения, о том, почему лучше придерживаться скромной одежды и стоит обратить внимание на азербайджанских женихов - в эксклюзивном рассказе “Обозревателю”.

История переезда

Еще с детства я, как и многие девочки, мечтала посмотреть мир, увидеть все не в телевизоре, а своими глазами! История моего переезда в Баку - это совершенно спонтанное решение! Учась на третьем курсе Украинского гуманитарного института, я вышла замуж за парня из города Баку. Первое время мы жили в Украине. Закончив университет, я начала работать преподавателем английского языка.

Муж тоже работал, но со специальностью инженера промышленного и гражданского строительства он хотел чего-то большего от своей работы. К сожалению, иностранцу без хорошего знания языка тяжело найти высокооплачиваемую работу. Мой муж уехал в Баку, где начал работу в нефтяном секторе, а я продолжала карьерный рост в Украине. Мы встречались 2 раза в год: зимой на праздники и летом во время отпуска я летала в Азербайджан.

20 января 2016 года я купила билет в одну сторону! Виза в Азербайджан не нужна и разрешено проживание на территории 90 дней. Так как мой муж - гражданин Азербайджана, я получила удостоверение, которое разрешает пребывание на территории страны сначала 6 месяцев, потом 1 год.

Первое впечатление

Вы можете себе представить, что мне, светловолосой славянке, приходилось чувствовать, когда мне муж не разрешал выходить первое время одной гулять. Город чужой, другие правила и стиль жизни. Мне пришлось поменять гардероб. Поставить точку на коротких и открытых вещах. А если одевать, то только с мужем, так как тут смотрят на все другими глазами. Это все похоже на правила, которые мы знаем или слышали, как было в союзе: короткое и открытое - вызывающе, где-то лишний раз улыбнулся по привычке, уже подходят к тебе знакомиться! В Азербайджане культура совсем другая, свои ценности, правила.

Жилье

Жилье дорогое, но этого и стоит ожидать, так как страна развивающаяся. Если приехали в Баку и ищите жилье для съема за небольшую сумму, то лучше искать, конечно же, вдали от центра.

В Баку жилье стоит по-разному, зависит от района, дома, ремонта, детской площадки, вида на море и расположения к центру. Если это все присутствует в вашем выборе, то такая квартира за 1 кв.метр будет стоить в среднем от 1300 азн (около 20 тысяч 500 грн.), если же квартира на окраине, но тоже с видом на море, но не в новостройке, а в обычной "ленинградке" или "по киевскому проекту", то за 4 комнаты без ремонта - 70 000-90 000, 5 комнат - 100 000 -140 000 манат.

Аренда квартиры тут не дешевая, относительно средних зарплат. 350-1500 манат в месяц без коммунальных услуг. Цена указана в зависимости от расположения к центру города и ремонта.

Работа

Первый шаг к результативному поиску работы - самоопределение. Тому человеку, который знает, чего он хочет от жизни, найти работу значительно проще. Если владеете профессией и имеете соответствующее образование, то на сайтах есть специальные разделы, в которых все вакансии в Баку и других населенных пунктах Азербайджана рассредоточены по отраслям. Поиск работы по отраслям - очень удобен, он помогает значительно сэкономить время. В каждой отрасли могут трудоустроиться люди разных профессий. С помощью сайтов работу в Баку может найти каждый житель столицы.

Быстрыми темпами развиваются существующие предприятия, создаются не только новые компании, но и целые отрасли. А значит, в каждом направлении появляются новые рабочие места, на которые нужны вливания свежих умов и сил. 100% вы должны знать национальный язык, так как каждая уважающая страна этого потребует. Тут сложилось так, что молодежь после 1991 года прекратила изучать русский, многие молодые люди его не знают. В связи с этим, если коренной житель, носитель родного языка, русского и английского плюс еще какого-то иностранного языка - он бесценный клад. Средняя зарплата 300-400 долларов США.

Обязанности

Если вы приехали в Азербайджан в гости, то должны в течении 10 дней пройти регистрацию. Если вы переехали сюда по воссоединению семьи, то оформляете ПМЖ, как я писала ранее. Если хотите менять гражданство, то должны сдать языковой экзамен и на знание конституции Республики Азербайджан. От государства предоставляются бесплатные курсы по изучению языка.

Украинское водительское удостоверение я не меняла. Здесь разрешено ездить на международных правах, но если хотите поменять, то это стоит около 60 азн.

Медицина

Гарантируется бесплатное лечение для всех граждан. Однако сектор бесплатного государственного здравоохранения в Азербайджане достаточно ограничен и распространяется, в основном, на граждан страны. Присутствует некоторый дефицит основных медикаментов и современного оборудования, поэтому, в случае наличия хронических заболеваний, стоит иметь при себе необходимый минимальный набор лекарственных препаратов.

Для всех иностранных граждан, прибывающих в страну в официальном порядке, скорая помощь и экстренное лечение бесплатны, некоторая небольшая сумма платится только за лечение в стационаре и лекарства. Дальнейшее лечение должно быть оплачено в полном объеме, поэтому рекомендуется оформить страховку международного образца.

Частные клиники в Баку имеют более широкий ассортимент медикаментов и предоставляют более широкий спектр услуг, чем государственные клиники, но для обращения к ним необходимо иметь страховой полис. На территории страны есть месторождение лечебной нафталановой нефти, исцеляющая сила которой известна с древних времен. Курорт Нафталан расположен в 50 километрах от города Гянджа, второго по величине города в Азербайджане. Функционирует с 1926-го года и обеспечивает лечение свыше 70-ти заболеваний с помощью лечебных нафталановых ванн по усовершенствованным методикам.

Еда

В Баку никто и никогда не останется голодным. Когда ко мне приезжали мои подруги, я заставляла пробовать их все! Кутабы - тонкий пирожок размером с ладонь в форме полумесяца, обжаренный в раскаленном бурлящем масле. Начинка разнообразная: мясо, зелень, сыр. И, конечно, пропиаренный в "Орле и решке" кутаб с тыквой. Средняя цена в кафе за штуку - 1 манат. Садж - домашняя птица или баранина, картофель и баклажаны, приготовленные на плоской сковороде над горящими углями. Подается с углями.

Одну порцию можно смело брать на двоих. Цена около 30-40 манат. Все попробовать можно в Ресторанах Firuze и Nergiz - одни из лучших мест по отзывам и личным ощущениям. Обслуживание везде на высоте. В этих ресторанах все национальные блюда готовят вкусно и недорого. Удобно, что рестораны находится в центре.

На улицах вы не увидите мужчин, попивающих пиво. Азербайджанцы пьют чай из красивых стеклянных стаканов - армудов. К чаю подают варенье. Самое популярное - из белой черешни. Советую также попробовать варенье из грецкого ореха, арбуза, фейхоа и персика. Завтраки в Азербайджане особенные! Я сама никогда не могла даже представить, что несочетаемые соленый сыр с медом так вкусно ощущаться на тандыре (хлеб из печи). Если вам посчастливится побывать в Баку - обязательно попробуйте шашлык, плов с каштанами и долму!

В местных магазинах я спокойно покупаю всю продукцию "ROSHEN", пасты, заправки и кетчупы ТМ "Чумак". Здесь представлен почти весь ассортимент продуктов, что и в Украине.

В Баку очень удобно ходить на бизнес-ланчи, так как можно покушать сытно и недорого. В каждом ресторане, кафе, можете попросить меню, которое будет составлять 5 – 20 азн.

Обычный обед или ужин на двоих обойдется в 50 – 100 азн. Но если вы на диете или на специальном питании - можно пообедать в пределах 10 азн на одного.

Корзина продуктов на неделю в общем составляет 40-100 азн. Продукты питания не сказать, что очень дорогие, но до девальвации они были гораздо дешевле. Например: яйца 10 штук – 1,20 азн, молоко – 1,40 азн, килограмм курицы (филе) - 6 азн, килограмм телятины – 13 азн, на хлеб в Баку везде фиксированная цена – 0,50 азн, картошка – 1 азн, фрукты сезонные очень дешевые: хурма, королек в сезон стоит 1 азн. Но если вы идете на рынок и там покупаете фрукты, овощи, орехи - вам, конечно, же разрешено торговаться! В Баку очень дорогой мед - 1 литр от 40 азн!

Местные жители

Это чудесный народ! Они и с огромным уважением относятся к традициям предков, обычаям и исламским нормам. Но приезжим также рекомендуется уважительно относиться к установленным в городе порядкам. Это поможет снискать доброжелательное отношение коренных жителей. Так, женщинам не стоит отправляться на прогулку в открытой или слишком яркой одежде, мужчинам также стоит избегать в повседневной одежде маек без рукавов и шорт.

Одежда должны быть закрытой, свободной, а главное, очень опрятной. Коренные жители привыкли к огромному числу туристов и сдержанно относятся к европейскому стилю одежды, поэтому на прогулку можно смело отправляться в спортивном или деловом костюме.

Женщины в Баку очень строго относятся к выбору одежды, они не отказывают себе в удовольствии дополнить образ всевозможными украшениями. Яркой национальной чертой местных жителей является гостеприимство. Несмотря на то, что многие горожане живут небогато, они всегда рады принимать гостей и накрывают для них шикарный праздничный стол. Ни в коем случает не стоит отказываться от приглашения зайти в гости, это может сильно обидеть радушных хозяев.

Мужчины

Мужчины в Баку очень галантны. Они для тебя и звезду с неба снимут, и все, что пожелаешь. Моей подруге парень делал предложение, прискакав на белой лошади: “Лейла, выходи гулять!” А когда она посмотрела в окно, то увидела букет красных роз и парня на коне!

В Азербайджане по традиции сложилось, что не девушка решает за кого выходить замуж, а ее или родители парня. Когда приходят просить руки дочери, то им надо подать чай. Если он будет сладким - то быть свадьбе! А если нет - увы!

Мужчин в Азербайджане не нужно просить о помощи или о месте в транспорте. Семьи тут большие и крепкие, конечно, всякое может быть, но редко. По Корану разрешено иметь не одну жену, но тогда должен обеспечивать и уважать двух-трех жен одинаково. Позорным делом считаются разводы! Но если развелся, то до конца жизни обеспечивай семью.

Язык

Язык для меня очень тяжелый. Я хожу на курсы, которые оплачиваю сама. Несмотря на сложность произношения и интонации, я должна его знать. Купила много литературы, прошу мужа, чтобы учил меня, и уже спокойно могу понимать речь, но говорю не так хорошо!

Выводы

Я оставила Родину и близких людей для того, чтобы начать новую жизнь в стране палящего солнца, сильных ветров, горящих огней, старинных, исторических и в то же время модернистских архитектурных сооружений, поющих фонтанов и бесконечно красивых парков. Несмотря на трудности в менталитете, языковой барьер и прочие сложности - я там, где мое сердце. У меня появились друзья, любимые места, куда я охотно хожу гулять.

За эти 2 года я надышалась пьянящим запахом шашлыков, увидела много завораживающих восходов и закатов, наслаждалась морем, объедалась хурмой, шароном, корольком и инжиром с дерева, оливками и гранатами, потому что "у нас" такое не растет. Я полюбила Баку и чувствую, что это взаимно!