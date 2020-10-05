Как не потерять деньги за тур в закрытую из-за COVID-19 страну: озвучен совет

Если турист приобрел тур в страну, куда запрещен въезд гражданам Украины, туроператор должен предложить ему другое путешествие или вернуть деньги.

Сохранить средства поможет и страхование от невылета. Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказал эксперт по вопросам туризма Александр Новиковский.

"Для того, чтобы обезопасить себя, желательно приобрести страховку от невылета. Такой страховой полис может стоить 2-5% от стоимости тура, и он будет гарантировать возврат до 90% средств от проплаченной суммы", – уточнил эксперт.

"Если турист не может воспользоваться туром из-за того, что страна назначения закрыта, туроператор должен понимать, что он предлагает заранее невыполнимую программу и должен предложить этому туристу или путешествие в другую страну, которая открыта, или вернуть средства", – отметил Новиковский.

Вместе с тем, учитывая непредсказуемую ситуацию с пандемией коронавируса, эксперт посоветовал не планировать отдых на несколько месяцев вперед, в частности, на Новый год.

"На долгосрочные программы рассчитывать не стоит, так как ситуация может меняться. В любой момент любая страна может перейти в красную зону и закрыть границы. На ближайший срок по массовым направлениям ехать безопасно, если планировать на более долгий период, то только со страховым полисом с рисками от невыезда", – посоветовал он.

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил список 52 стран, куда на сегодняшний день могут путешествовать украинцы.