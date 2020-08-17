Как сэкономить на путевке в Турцию и Египет: озвучен совет.

Покупать туры в Турцию и Египет следует заранее – за 1-3 месяца до даты поездки.

Такой совет в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. "Я бы рекомендовал планировать отдых заранее, по крайней мере, на 1-2-3 месяца вперед. В таком случае можно выиграть в цене, потому что мы видим, что цены подымаются", – пояснил он.

Говоря о безопасности отдыха на популярных курортах в связи с пандемией коронавируса, эксперт заверил, что "все достаточно хорошо организовано и безопасно".

"Планируйте путешествия, не переживайте. Все отели проходят сертификацию, все контролируется, потому что никакой стране не нужны вспышки вируса из-за приезжих туристов", – добавил Дереза.

Он также заметил, что, поскольку коронавирус "завтра никуда не денется", следует научиться жить в таких условиях, "внедрить его как внешний фактор в нашу повседневную жизнь" и жить полноценной жизнью.

Как писал OBOZREVATEL, на самом популярном курорте Египта – Шарм-эш-Шейхе – ввели новые правила для отдыхающих в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

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