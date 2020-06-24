Украина возобновляет международное авиасообщение. Делюсь собственным опытом и опытом моих подруг, чтобы помочь вам избежать наших ошибок.

Для того, чтобы сохранить свое время, деньги и нервы соблюдайте такие рекомендации:

Проверяйте информацию о возобновлении авиасообщения и правилах пропуска туристов на интернет порталах страны, которую хотите посетить.

Покупайте авиабилеты непосредственно в авиакомпании избегая посредников.

Придерживайтесь запланированного маршрута.

Совет первый — посткарантинный — проверяйте информацию в стране назначения. Прежде чем покупать билеты в вожделенном направлении — просмотрите сайты локальных авиаперевозчиков. Это поможет понять реальное состояние дел.

Совет №2. Покупайте билеты непосредственно у авиаперевозчика, услугами которого планируете воспользоваться.

Я не рекомендую покупать билеты в мобильном банковском приложении, картой которого Вы будете рассчитываться.

1.2 Если у Вас намечен сложный перелет — отдайте предпочтение той компании, которая непосредственно выполняет второй перелет и является местной для страны назначения или стыковки. Так, в случае возникновения проблемы Вы гарантированно найдете представителя авиаперевозчика и решите вопрос во время пересадки.

1.3 Билеты часто можно найти дешевле, чем у официального перевозчика на сайтах для поиска дешевых билетов таких, как momondo. Но именно с покупкой через такие сайты, чаще всего происходят случаи перепродажи. Действительно авиакомпании продают билетов больше, чем посадочных мест в самолете. Всему виной статистика, согласно которой небольшая часть пассажиров меняет свои планы в последний момент и просто не является на посадку. Откажитесь от практики приезжать в аэропорт в последний момент даже имея билет на самолет на руках. Конечно, после того как Вы прошли он-лайн регистрацию и получили посадочный талон с закрепленным местом — можно немного расслабиться. Хотя Вы не застрахованы от замены самолета в последний момент, на другой тип (например, с меньшей загрузкой), что автоматически приведет к смене посадочного. В таком случае талон с новым местом Вам выдадут уже на стойке перед посадкой в самолет.

Хуже когда при регистрации на рейс система вместо конкретного места на борту выдаст вам надпись StendBY. Фактически, таким образом Вас уже корректно предупредили, что Вы оказались счастливым обладателем лишнего билета, но Вас все таки пустят на борт, если кто-то из ранее зарегистрированных пассажиров не добежит!

Пример 1. Как-то я оказалась лишней на своем рейсе (регистрация он-лайн в такси по дороге в аэропорт дала сбой, а до стойки регистрации я добежала в самом конце очереди), но сам билет я купила на официальном сайте авиалиний. Признаюсь, что своевременно я так и не улетела, но компания не только абсолютно бесплатно заменила мне билет на следующий рейс, но и компенсировала стоимость билета (исключив аэропортовые сборы). Мое путешествие продлилось несколькими часами дольше, но фактически обошлось на две третьих дешевле.

Пример 2. Практически та же ситуация, вот только билет был куплен через посреднический сайт-поисковик. В пункт назначения я все же добралась без переплат, но ни о какой компенсации речи уже не шло.

Отмечу, надпись StendBY помимо потенциального неудобства может предоставить неплохую возможность для экономии. Конечно, если Вы не спешите и готовы стать добровольным волонтером на рейсе. Что все это значит? Представим, что продано три лишних билета, а освободилось только лишь одно или два места. Очевидно, что кто-то должен не полететь. Большинство авиакомпаний мотивируют пассажиров добровольно отложить вылет за материальную компенсацию. Это и называют волонтерством на рейсе.

Примечание: этим летом приезжать заранее необходимо еще и из-за усиленного контроля, дополнительного температурного скрининга, а также новых правил посадки в самолет. Так часть компаний сообщило, что впускать путешественников будут исключительно по номерам посадочных мест так, чтоб мимо занявших места пассажиров другие не проходили, а именно с хвоста самолета при посадке через рукав. Такая рассадка займет больше времени.

Совет №3. Строго придерживайтесь запланированного маршрута при наличии стыковок.

Запланирован сложный маршрут со стыковками? Позаботьтесь о посадочных талонах на все путешествие заблаговременно и ни в коем случае не нарушайте последовательность маршрута, особенно если летите экономклассом.

2.1 Бывает так что разрыв достаточно длительный и при самостоятельной регистрации Вам система выдала талон только на первый рейс. Желательно решить вопрос о втором посадочном талоне в аэропорту до вылета (даже если первый талон у Вас электронный). Самолет может опоздать и у Вас банально может не хватить времени на регистрацию на второй рейс после прилета в аэропорт стыковки, так как регистрация закрывается за час до посадки. Принципиальные немцы или австрийцы не пустят Вас в самолет даже если он будет стоять в рукаве, а вы рядом с выходом на посадку с билетом в руке, но без посадочного. Совершала такую оплошность.

2.2 Никогда не нарушайте последовательность перелетов. Об этом легко забыть, когда первый рейс международный, а второй — внутренний.

Так прилетев в столицу имея длительную стыковку Вы можете захотеть посетить центр города, и в последствии опоздать на самолет. При покупке путешествия экономкласса, пропуск одного составного звена в маршруте автоматически означает аннуляцию всего последующего путешествия, включая обратный билет. Даже если возникает соблазн погулять подольше, а до отеля добраться на поезде — мчитесь в аэропорт, дабы не выкупать обратные билеты заново и втридорога!

Внимание! Будьте еще более бдительны, если путешествуете в день затмения! Однажды я вышла из здания аэропорта посмотреть на небо и опоздала сперва на стыковочный рейс, а в последствие и на последний поезд.

2.3 Задерживается Ваш первый рейс? Не рассчитывайте, что следующий самолет подождет. Мчится во всю прыть и просите помощи у сотрудников аэропорта. Обычно они сами открывают ускоренный коридор, но иногда о помощи все же стоит попросить. В том случае, если время прилета первого рейса исключает возможность дальнейшего путешествия по запланированному маршруту, авиаперевозчик должен заменить билет на следующий аналогичный рейс без доплат, а также предоставить Вам еду и отель бесплатно в соответствии с внутренними правилами авиакомпании. Рекомендую заблаговременно ознакомится с вашими правами на случай опоздания по вине перевозчика.

На практике пассажиры регулярных рейсов всегда имеют немножечко больше прав, чем пассажиры чартерных перевозок, выполняемых под заказ туроператора.

Приятных путешествий и берегите себя!