Как правильно путешествовать во время карантина: МИД дал инструкцию украинцам

В МИД рассказали украинцам, как путешествовать за границу без проблем.

В связи с ситуацией, сложившейся с нашими туристами в Греции, Министерство иностранных дел Украины обратилось к украинцам с рекомендациями по подготовке к международным путешествиям.

Их опубликовали на сайте МИД. Прежде чем собираться за рубеж, нужно убедиться, что поездка вообще возможна.

Для этого дипломаты советуют совершить следующие действия:

связаться с авиаперевозчиком или туристическим агентством, которое планирует поездку, и проверить статус бронирования, исходя из эпидемической ситуации в выбранной для путешествия стране;

связаться с представителями государства и дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланирована поездка;

изучить условия страхового полиса. Убедится, что он покрывает потери, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе, инфицирования коронавирусом;

позаботиться о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации (отмены обратных рейсов и необходимость приобрести новые билеты, вынужденное пребывание в стране более запланированных сроков и т.д.). Взять с собой различные платежные средства – платежные карточки, наличные и тому подобное;

взять с собой необходимые медицинские препараты "с запасом" – на случай вынужденной задержки за рубежом;

проверить состояние собственного здоровья перед поездкой. Особенно это касается лиц старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, например, бронхиальную астму, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и тому подобное.

Кроме того, в министерстве рекомендуют тщательно проверить информацию о возможности въезда или транзитного проезда через имеющиеся официальные источники, в частности с использованием интерактивной карты МИД. Она позволяет в удобном формате получить наиболее важную информацию по любой стране мира.

МИД Украины также порекомендовало Мининфраструктуры и Государственной авиационной службе Украины провести разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины.

“Наша цель – сделать невозможными продажи билетов гражданам Украины в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам, и/или не имеющим подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда и т.п.)”, – сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине. Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники.

“Помните! Безвизовый режим с Европейским Союзом предусматривает не только права на свободное передвижение украинцев в ЕС, но и обязательства, в частности, уважение и соблюдение законов и правил стран ЕС”, – отметили в МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 украинцев прилетели в Афины, несмотря на запрет въезда в ЕС гражданам третьих стран. Пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта. Они пожаловались на плохие условия содержания и антисанитарию.

Позже МИД Украины сообщило, что украинские туристы, которых не пустили в Грецию, вернутся домой за счет авиакомпаний RyanAir и WizzAir.