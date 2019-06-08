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Как правильно выбрать туроператора и избежать проблем в отпуске: украинцам дали советы

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Своевременная подготовка к отпуску поможет избежать длительных ожиданий в аэропортах и других ЧП, которые случаются по вине операторов.

О том, на что обращать внимание при выборе тура и к каким предложениям стоит отнестись с подозрением, в эфире ObozTV рассказал ведущий эксперт в сфере туризма Александр Новиковский.

"Готовиться нужно заранее, а не с сегодня на завтра. Если вы начнете хотя бы за неделю, то сможете получить за это время массу информации: об операторе, агенте, стране и т.д.", – объяснил Новиковский.

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Он настоятельно не рекомендовал выбирать тур "по картинке" или по принципу "давайте, что дешевле".

"Видя заманчивые предложения в тех же Телеграмм-каналах, нужно проверить: насколько эта информация соответствует действительности? Кто эти билеты продает?" – подчеркнул эксперт.

Дешевые билеты, привел он пример, обоснованно появляются у авиакомпаний-лоукостеров – сейчас в Украине это направление активно развивается. Также можно рассмотреть предложение, если это программа last minute, т.е. с сегодня до завтра.

"А вот если программа у оператора постоянно, 365 дней в году, то я бы задумался: нужно ли покупать такие билеты. Что угодно может произойти с таким оператором", – добавил Новиковский.

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Эксперт отметил, что в Украине на сегодняшний день защита прав туриста организована на достаточно низком уровне. Большинство туроператоров вписывают в свои контракты множество пунктов, по которым нельзя получить возмещение.

Подсказки о том, с каким оператором будет больше проблем, а с каким – меньше, часто можно получить от туристических агентов, которые продают путевки.

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При этом Новиковский уточнил, что сейчас существуют различные программы страхования от невыезда и неполучения услуг – однако они, как правило, недешевые. И в попытке сэкономить туристы часто пренебрегают подобными страховыми полисами.

Если же человек попал в сложную ситуацию уже по прилету, в другой стране, то алгоритм действий должен быть следующий:

"Первый способ – найти представителя принимающей компании. Если не нашли, надо обратиться в другой орган – полицию или в консульское отделение Украины в этой стране. Там можно получить поддержку", – рассказал Новиковский.

Как правильно выбрать туроператора и избежать проблем в отпуске: украинцам дали советы

Theerawat Payakyut/iStock

Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда обращаться при отмене или задержке рейса – Государственная авиационная служба Украины предоставила контактные данные авиакомпаний, по которым можно получить информацию от перевозчиков.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЛетний отдыхСемейный туризм
Персона
Александр Новиковский
Место
Украина
Теги
туроператорлайфхакотпусксамолетзадержан рейс
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