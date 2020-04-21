Знаменитый Октоберфест отменили в Германии впервые за много лет: названа причина

Легендарный фестиваль пива Октоберфест в Германии, который проходит ежегодно осенью в Мюнхене, не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет издание Bild.

Октоберфест golos.ua

Так, сообщается, что об отмене мероприятия, которое должно было пройти с 19 сентября по 4 октября, официально объявят на пресс-конференции 21 апреля. Однако соответствующее решение уже принято.

"Фестивали и концерты в Германии под запретом до конца августа, однако страна уже подготовила план постепенного ослабления коронавирусного режима. Несмотря на это, премьер-министр Маркус Зедер на прошлой неделе заявил, что с трудом представляет себе проведение такого масштабного мероприятия и настроен скептически", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году Октоберфест будет отменен впервые после Второй мировой войны.

mundo.pro

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