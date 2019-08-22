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Жуткое ЧП с ребенком на курорте в Турции: в сети рассказали всю правду об отеле

1.3т Читать материал на украинском

Одна из отдыхавших в турецком отеле SUNHILL, где руку ребенка засосало в трубу бассейна, рассказала ужасные подробности об этом курорте.

Туристка написала об этом в отзывах на сайте Top Hotels. По ее словам, она отдыхала в этом отеле в конце июня вместе с семьей.

"В связи с таким ужасным случаем, уже просто не могу молчать. Сама турагент, была в разных странах и в Турции в том числе! Я ни одного туриста бы сюда не отправила, после своего опыта, тем более с детьми, потому что отель с очень крутыми подъемами и детям тяжело! Ездили с родителями, в разные номера. Людей в 55-60 лет поселили на самый верхний ярус. При этом я ходила потом по территории и видела, что свободные номера были и ниже!!! По подушкам ходят муравьи! А в чем причина всего этого?", — написала она.

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Фото бассейна, в котором случилось ЧП

Фото бассейна, в котором случилось ЧП

Фото с сайта Top Hotels

По ее мнению, всему виной плохое отношение к россиянам со стороны турков. Кроме того, туристка рассказала, что по всему отелю существуют проблемы с безопасностью.

В отеле нарушили правила безопасности

В отеле нарушили правила безопасности

Фото с сайта Top Hotels

"Перила требуют ремонта, замечу что весь отель на горе и много крутых лестниц, а бассейн на крыше!!! У бассейна скользко! Номера не критичные, жить можно, мы рассмотрели отель как эконом-вариант. Грохот от музыки был всю ночь. Кормили прилично, но переработка присутствовала на следующий прием пищи (с обеда на ужин и т.д.)", — возмутилась она.

Девочка находится в коме

Девочка находится в коме

Фото с сайта Top Hotels

"Рыбы не было. Из фруктов одни арбузы. Сладостей много. На кухне стараются, но видимо готовят из того что выделяет администрация на питание. Но нам это было не сильно критично т.к. мы ездили на машине по Эгейскому побережью и в отеле только спали и завтракали. Примечательно, что в другой турецкой "четверке" при запрете купания после 6 вечера, стоял работник отеля и просил всех покинуть бассейн, а потом никого туда не пускал!!!. И что вообще значит руку ребенка засосало??? Где решетки? Просто ужасно так относиться к безопасности гостей!", — добавила россиянка.

Жуткое ЧП с ребенком на курорте в Турции: в сети рассказали всю правду об отеле

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Мадагаскаре 19-летняя туристка из Британии Алана Катленд выпала из самолета во время полета. Тело студентки Кембриджского университета нашли местные жители и сотрудники служб безопасности.

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Место
Турция
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