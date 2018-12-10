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Журнал National Geographic назвал лучшие фото 2018 года

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Журнал National Geographic выбрал лучшие фотографии 2018 года.

Победителем стал фотограф Джессон Тодоров, который сделал снимок пустыни в Калифорнии, где стояли тысячи отозванных автомобилей Volkswagen и Audi. Автор этого фото получил приз — 5000 долларов. Об этом сообщается на сайте издания.

Журнал National Geographic назвал лучшие фото 2018 года

Фото: nationalgeographic.com

Кроме этого, журнал объявил победителей в трех категориях: "Выбор зрителей", "Дикая природа" и "Люди".

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Так, победителем в категории "Выбор зрителей" стал фотограф Ярон Шмид, который сделал снимок львенка. Он игрался с хвостом львицы-матери в Танзании.

Журнал National Geographic назвал лучшие фото 2018 года

Фото: nationalgeographic.com

В категории "Дикая природа" первое место заняло фото антилоп гну на реке в Танзании. Автором является фотограф Пим Волкерс.

Журнал National Geographic назвал лучшие фото 2018 года

Фото: nationalgeographic.com

Также в категории "Люди" победил снимок, на котором изображен фотограф из Кении Девид Муйочокер. Мужчина работал в студии 37 лет. Через несколько дней после съемки ему пришлось уволиться из-за снижения спроса на снимки.

Журнал National Geographic назвал лучшие фото 2018 года

Фото: nationalgeographic.com

Как сообщал OBOZREVATEL, фотоконкурс Photoboz Instagram Photography Awards (PIPAs) назвал лучшие снимки, которые были опубликованы в Instagram в 2018 году.

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