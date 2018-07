"Тут даже бабушки носят каблуки!" Как украинку шокировал остров солнца и цветов

Ксения Осадчук выросла в Севастополе, а потом жизнь переманила ее в Киев. Именно там девушка получила образование, нашла любимую работу и встретила будущего мужа. По профессии она преподаватель, переводчик английского языка. 7 лет проработала в ВУЗе, обучала студентов, параллельно занималась переводами и даже начала учиться в аспирантуре. Но пришлось все оставить и круто изменить свою жизнь, так как им предложили уехать на Кипр в качестве волонтеров.

Чему сумел научить ее Кипр спустя полгода, какие общие проблемы у этого государства с Украиной, и люди с какой специальностью не останутся без работы на этом острове - в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

История переезда

Наша история началась еще до того, как мы поженились. Мы готовились к самому главному событию в жизни, когда вдруг нам позвонили и сказали, что на Кипр в качестве волонтеров нужна семейная пара со знанием русского и английского.

Для чего? Для того, чтобы делать что-то полезное для людей.

Почему на Кипр? Потому что мы являемся волонтерами от христианской церкви, а Кипр, как и Украина, христианская страна, где есть свои вызовы и потребности.

Еще до свадьбы, мы с мужем приняли решение, что хотим быть полезными для людей, которые нас окружают, независимо от "где?" и "как?".

4 месяца подготовки, сбор всех нужных документов, справок, отказ от работы и полная неизвестность впереди…но мы смотрели в будущее с улыбкой и в ожидании приключений.

И вот, мы на Кипре. Шок. Из всего, что я слышу, понимаю только "калимера" (добрый день), "нэ" (да), "охи" (нет). Все! Конечно, со знанием английского тут совершенно легко жить, но ведь хочется понимать все! К греческому мы быстро привыкли, сейчас потихоньку его изучаем, пока самостоятельно. Язык очень сложный, но, как говорится, было бы желание.

От европейской страны у меня, наверное, были немного другие ожидания. Тут все по-другому: архитектура, стиль жизни, природа, климат. Очень много русских и украинцев, особенно в том городе, где мы живем. В двух словах и не расскажешь всего, именно по этой причине я даже стала вести свой блог, чтобы как-то разгрузиться от скопившейся информации.

Первые впечатления, конечно, были самые приятные. Красота природы, вокруг море с водой лазурного цвета, теплое солнце, необычности на каждом шагу. На плантации кактусов со съедобными плодами я до сих пор засматриваюсь, как ребенок. А зимой не могла оторвать взгляд от деревьев с лимонами, мандаринами и помело. Первые месяцы мы с мужем пробовали всю экзотику, которую только встречали на прилавках супермаркетов. Нередко переживали разочарование, ну и ладно, зато попробовали.

Кстати, Кипр разделен на три части, одна из которых оккупирована турками (это очень болезненная тема, но, нам ли не знать…), вторая, собственно - Кипр, и еще совсем небольшие территории принадлежат Британии, которая расположила тут свои военные базы. Чтобы понять все эти связи, стоит заглянуть в историю. В первые же дни мы отправились на турецкую сторону, чтобы просто погулять. Ну, что сказать, смешанные чувства…часть города в разрухе, много всего смешалось в одном месте. Только подумайте, столица страны разделена на две части, на два государства, где такое еще встретишь? Только на Кипре!

Работа

С работой тут весьма сложно, очень большое скопление людей на имеющиеся должности. В основном Кипр живет за счет туризма, сферы финансов и…богатых иностранцев. Поэтому тут много приезжих с целью заработка. Люди реально пашут с утра и до ночи в отелях, барах, в домах у более состоятельных. Кому повезло больше - сидят в офисах с кондиционером.

Мы здесь на волонтерских основах, поэтому работать и права не имеем, да и времени. Но я по профессии филолог английского языка (преподаватель и переводчик), один из наших социальных проектов - бесплатные языковые курсы для местных. И, скажу я вам, если бы я хотела тут зарабатывать, то именно это - идеальный вариант. Не хватает преподавателей с выработанной методикой преподавания, очень много молодых и просто желающих на вас заработать. Так что, коллеги, welcome! Берите с собой все знания и с поиском работы сложностей не будет, это 100%!

Жилье на Кипре

Сначала нужно определиться с бюджетом и с тем, чего хотите: дом или квартира?

Лучше всего искать жильё где-то с ноября по конец февраля. Тому есть несколько причин. Во-первых, падают цены, так как это не сезон. Во-вторых, в это время обязательно "вылезут" все неприятности, с которыми вам пришлось бы столкнуться потом - плесень, протекания крыши и т.д.

Лучше не руководствоваться правилом "как классно, что окна выходят на солнечную сторону", потому что на Кипре все наоборот! Можно пожалеть, потому что солнышко будет методично жарить на протяжение всего дня. Нам очень повезло, окна не выходят на солнечную сторону и у нас большой бонус - бассейн!

А еще на Кипре невозможно обойтись без машины! Это первое в списке must have. У нас очень скромный бюджет, но мы умудрились обзавестись машиной. Правда, очень много нюансов с оформлением…по украинским меркам это очень дорого, но мы уже научились не переводить евро в гривны. Тут все сложнее, цена страховки зависит от того, в качестве кого вы живете на Кипре, от опыта вождения, страны происхождения и даже возраста! Чем старше, тем дешевле.

Продукты питания

Вот с чем нет проблем, так это с едой и продуктами. Фрукты, овощи - круглый год, просто изобилие всего, что только можно придумать. Многих продуктов и товаров, которых нет в Украине. А вот украинских и российских - полно. Но, честно говоря, мы пока не особо скучаем. Если бы нечем было заменить, то другое дело…но это не тот случай. Именно поэтому в том же самом блоге я стала делиться традиционными рецептами кипрской и греческой кухни. Раз уж мы тут, решила я, надо попробовать то, чего еще не делала раньше.

Очень любим мусаку, традиционные домашние соусы, сувлаки. Кипрская кухня не может похвастаться разнообразием необычных блюд и для меня она временами слишком "мясная". А вот из разнообразия овощей и фруктов - готова творить и вытворять каждый день!

А если лень, то на каждом шагу можно найти просто несметное количество кафешек, ресторанов, таверн. На крайний случай McDonald’s. Цены разные, но если вычислить места, то за 10 евро можно наесться так, что сложно будет встать и дойти до дома. Ох, киприоты очень любят покушать. Для них это отдельный ритуал, особенно вечером - пойти и всей семьей залипнуть в какой-нибудь таверне. Причем тут важнее не еда, а сам процесс - общение.

Сервис и медицинское обслуживание

Сервис, кстати, на Кипре тоже местами подхрамывает. Помните о сигА-сигА? "Помедленнее", "не торопись". Это тот случай, когда "сигАчит" на все 100%. Хотите поменять кондиционер в квартире потому что вам правда жарко и невыносимо жить? Ну, подождите пару недель. Проблемы с плиткой на полу? Всего несколько месяцев и мастер ̶п̶р̶и̶п̶о̶л̶з̶е̶т̶ придет. Вам нужно подстричься именно сегодня? А, сегодня четверг? Ну, тогда подождите до завтра. У вас встреча в 10? Не нужно так торопиться! К чему эти нервы?! сигА-сигА!

Чего тут еще не хватает, так это качества медицинского обслуживания. Все полгода, что мы тут, сидим и молимся, чтобы не заболеть или еще чего похуже. Почему? Потому что киприоты все делают через сигА-сигА, это относится и к медицине. Поэтому, как-то страшно становится от историй, которые мы слышим. Чтобы выжить – лучше ехать сразу в частную клинику, но, не исключено, что потом для оплаты счетов придется оставить там свою почку. (Надеюсь вы понимаете, что это преувеличение, но не слишком далекое от правды).

А еще почему-то, если ты говоришь на русском, над твоей головой будто автоматически загорается табличка - богатый! Наверное, потому что в большинстве случаев это правда.

Зимой на Кипре заметно меньше людей. Мы приехали перед Новым годом и до марта месяца улицы были почти пустыми (это не относится к столице). А вот сейчас сезон, даже комментировать не буду, говорят, будет еще больше людей. Ну, ничего, поместимся все.

На самом деле, на Кипре, как и в любой другой стране, есть свои плюсы и минусы. Чего больше? Ответ, скорее, зависит от вас самих. Но тут невероятно красиво, я не перестаю восхищаться природой и видами, даже если мы были на одном и том же месте уже несколько раз. Тут невероятный воздух, особенно дальше от города, красивые пляжи, изобилие зелени и цветов.

Приятности Кипра

Даже если на то, что тут никто никуда не торопится, посмотреть с другой стороны, то можно заметить, что люди действительно наслаждаются жизнью, неторопливо перемещаются с локации на локацию, много улыбаются и не тратят нервы понапрасну. Даже старость здесь проходит по-другому, в том возрасте, когда наши старички считают каждую копейку, думают как дожить до пенсии, купить лекарства и оплатить коммуналку, то тут на пенсии жизнь только начинается. Люди выглядят отлично, бабушки носят каблуки и модные платья, ходят по кафе и ресторанам, дедушки разъезжают на любимых авто и играют в домино. А почему нет?

Кипр действительно манит, заставляет улыбаться и наслаждаться жизнью. Я безумно рада, что в моей жизни есть этот опыт. Он заставляет посмотреть на все под новым углом, делает сильнее и придает уверенности! Я обзавелась новыми знакомыми, мои отношения с мужем только укрепляются день ото дня, это колоссальный опыт и множество впечатлений!

До переезда в моей жизни все было стабильно хорошо. Часто я себя ловила на мысли, что я не умею и не хочу рисковать. А зачем, когда все и так прекрасно? Но, видимо, у неба был другой план! Поэтому, друзья, путешествуйте! Рискуйте! И вы точно никогда не будете оглядываться назад с чувством сожаления.

Одна из моих любимых крылатых фраз - YOU NEVER KNOW UNTIL YOU TRY! И это 100% правда!