Жесткое ЧП с пассажирским самолетом попало на видео

Мария Дидык Журнал 23:50, 24.04.2020

Пассажирский авиалайнер Airbus A320 не смог приземлиться в аэропорту с первого раза из-за мощных порывов ветра.

Видеозапись его неудачной посадки опубликовали в социальной сети Twitter.

pexels.com

На ролике самолет авиакомпании Iberia Express, раскачивающийся из стороны в сторону из-за шторма, подлетает к взлетно-посадочной полосе, но прямо перед приземлением лайнер резко разворачивает влево и сносит с курса. После этого пилот снова набрал высоту и ушел на второй круг.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с пассажирским самолетом авиакомпании Air Canada произошло ЧП. Так, у лайнера отпало колесо при взлете. Инцидент произошел с лайнером Airbus A319, следовавшим из Нью-Йорка в Торонто.

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Travel Журнал

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