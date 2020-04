Жесткое ЧП с пассажирским самолетом попало на видео

Пассажирский авиалайнер Airbus A320 не смог приземлиться в аэропорту с первого раза из-за мощных порывов ветра.

Видеозапись его неудачной посадки опубликовали в социальной сети Twitter.

На ролике самолет авиакомпании Iberia Express, раскачивающийся из стороны в сторону из-за шторма, подлетает к взлетно-посадочной полосе, но прямо перед приземлением лайнер резко разворачивает влево и сносит с курса. После этого пилот снова набрал высоту и ушел на второй круг.

Unknown Airbus A320 made go-around after drifting off centreline on touchdown at an unknown airport. Further details welcome. pic.twitter.com/9sR6mqm2us