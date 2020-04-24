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25 апреля • обновлено в 00:41
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Жесткое ЧП с пассажирским самолетом попало на видео

1.7т
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Пассажирский авиалайнер Airbus A320 не смог приземлиться в аэропорту с первого раза из-за мощных порывов ветра.

Видеозапись его неудачной посадки опубликовали в социальной сети Twitter.

Жесткое ЧП с пассажирским самолетом попало на видео

pexels.com

На ролике самолет авиакомпании Iberia Express, раскачивающийся из стороны в сторону из-за шторма, подлетает к взлетно-посадочной полосе, но прямо перед приземлением лайнер резко разворачивает влево и сносит с курса. После этого пилот снова набрал высоту и ушел на второй круг.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с пассажирским самолетом авиакомпании Air Canada произошло ЧП. Так, у лайнера отпало колесо при взлете. Инцидент произошел с лайнером Airbus A319, следовавшим из Нью-Йорка в Торонто.

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Автор
Мария Дидык
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