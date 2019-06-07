Женщина на грани самоубийства решилась на авантюру, которая перевернула ей жизнь

Британская успешная журналистка и писательница Пурна Белл рассказала, как выгорание на работе и потеря мужа довели ее до критической точки, и помочь ей смогло большое путешествие.

Об этом она сама рассказала в колонке на inews.co.uk.

Отмечается, что ее новая статья приурочена профессиональному выгоранию, по которому недавно опубликовали резонансное исследование, - именно оно в свое время стало причиной того, что женщина чуть не оказалась на пороге смерти.

В 2015 году муж Пурны по имени Роб покончил с собой после нескольких лет попыток вернуть психическое здоровье. Похоронив супруга, она вернулась на работу и еще два года усердно работала.

У нее тогда постепенно начали проявляться признаки выгорания: смена приоритетов, когда забота о близких становится важнее заботы о себе, игнорирование собственных потребностей и нужд, социальная изоляция, депрессия. Последней стадией называют полный психический и физический коллапс.

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В один день Пурна говорила с сестрой по телефону и плакала без остановки, хотя это совсем ей было несвойственно, она чувствовала себя глубоко несчастной.

Достигнув переломного момента, когда уже явно прослеживались признаки психического расстройства, она решила бросить работу, вырваться из окружения и отправиться в путешествие через Индию, Непал и Новую Зеландию.

Многие отговаривали ее, даже сама она пыталась отговорить себя, поскольку могли кончиться деньги, могло не получиться потом найти себе такую же хорошую работу, но решение обдумывалось несколько месяцев и было принято.

"Я не думаю, что если что-то непросто, то можно исправить это, отправившись в путешествие или приняв подобное важное жизненное решение. Но иногда я думаю, что простое принятие решения радикально изменить структуру вашей жизни может дать выход из цикла выгорания", - рассказывает журналистка.

Во время путешествия она смогла взглянуть на жизнь под новым углом, пересмотреть свою систему ценностей и привычки, понять, что хорошо зарабатывать бессмысленно, если из-за этого страдает психическое здоровье, что она бы хотела иметь собственный бизнес, а не работать в офисе.

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Так, у нее появились определенные цели. Пурна Белл расписала план по их достижению продолжительностью в 3 и 6 месяцев, и уже через год ее жизнь кардинально изменилась.

"Это не значит, что у меня никогда не возникает проблем с психическим здоровьем или что я работаю меньше. Но теперь я могу распознавать признаки и мгновенно восстанавливать психическое благополучие, ложиться спать рано или медитировать вместо того, чтобы позволить ему обустроиться у меня в голове", - делится своим опытом женщина.

По ее словам, большой проблемой выгорания является то, что люди не воспринимают его как реальную проблему, хотя оно на самом деле может выбить почву у человека из-под ног.

Стоит заметить, что Пурна Белл известна и не единожды была награждена за свои статьи на тему психического благополучия, женщин, этнических меньшинств, малообеспеченных людей. На данный момент она уже выпустила две собственные книги.

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