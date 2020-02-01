Януковичу и не снилось: в СМИ появились фото особняка за $500 млн

В сети появились фотографии самого дорогого особняка, стоимостью 500 млн долларов.
Снимки роскошного дома под названием The One опубликовало издание The Sun.
Самый дорогой дом The One
The Sun
Так, сообщается, что дом, площадью более 100 000 кв футов, находится в престижном районе Калифорнии Бэль-Эйр и имеет 20 спален, четыре бассейна, боулинг, салон красоты, ночной клуб, кинотеатр IMAX на 45 мест и 360-градусный вид на Южную Калифорнию.
Самый дорогой дом The One
The Sun
Соседями будущего владельца дома станут Дженнифер Энистон и Илон Маск.
Разработчиком особняка является кинопродюсер Найл Найами. Работа над строительством началась еще семь лет назад. По его словам, он наконец-то готов попробовать продать дом спустя четыре года после того, как он впервые огласил его цену.
Найл Найами
bloomberg.com
Самый дорогой дом The One
The Sun
Примечательно, что изначально Найл хотел создать комнату с живыми медузами. Однако вскоре отбросил эту идею из-за сложностей.
Самый дорогой дом The One
The Sun
Сообщается, что если Найлу все-таки удастся продать дом за 500 млн долларов, он побьет рекорд в Америке – на данные момент самым дорогим особняком считает пентхаус миллиардера Кена Гриффина в Манхэттене, стоимостью 238 млн долларов.
Самый дорогой дом The One
The Sun
Самый дорогой дом The One
The Sun
Самый дорогой дом The One
The Sun
Самый дорогой дом The One
The Sun
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