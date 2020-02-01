Януковичу и не снилось: в СМИ появились фото особняка за $500 млн

В сети появились фотографии самого дорогого особняка, стоимостью 500 млн долларов.

Снимки роскошного дома под названием The ​​One опубликовало издание The Sun.

Самый дорогой дом The ​​One The Sun

Так, сообщается, что дом, площадью более 100 000 кв футов, находится в престижном районе Калифорнии Бэль-Эйр и имеет 20 спален, четыре бассейна, боулинг, салон красоты, ночной клуб, кинотеатр IMAX на 45 мест и 360-градусный вид на Южную Калифорнию.

Самый дорогой дом The ​​One The Sun

Соседями будущего владельца дома станут Дженнифер Энистон и Илон Маск.

Разработчиком особняка является кинопродюсер Найл Найами. Работа над строительством началась еще семь лет назад. По его словам, он наконец-то готов попробовать продать дом спустя четыре года после того, как он впервые огласил его цену.

Найл Найами bloomberg.com

Самый дорогой дом The ​​One The Sun

Примечательно, что изначально Найл хотел создать комнату с живыми медузами. Однако вскоре отбросил эту идею из-за сложностей.

Самый дорогой дом The ​​One The Sun

Сообщается, что если Найлу все-таки удастся продать дом за 500 млн долларов, он побьет рекорд в Америке – на данные момент самым дорогим особняком считает пентхаус миллиардера Кена Гриффина в Манхэттене, стоимостью 238 млн долларов.

Самый дорогой дом The ​​One The Sun

Самый дорогой дом The ​​One The Sun

Самый дорогой дом The ​​One The Sun

Самый дорогой дом The ​​One The Sun

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