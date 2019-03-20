"Я жив!" Комаров впервые прокомментировал нападение в Бразилии

Известный украинский путешественник, телеведущий и автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров прокомментировал новость о нападении на него в Бразилии.
Он написал в своем Instagram, что жив и здоров, а видео было сделано на съемках и было слито в сеть в качестве "шутки".
"Я жив и здоров. На видео кадры со съемок, где я учился работать каскадером. А вот почему они появились в сети, вырванные из контекста – это другой вопрос. По условиям договора с бразильской командой киношников, которые организовывали эти съемки, мы обязывались предоставить им все отснятые материалы, потому что они, как актеры, тоже участвуют. Там их лица", – рассказал Комаров.
Дмитрий Комаров
Instagram@komarovmir
Он пояснил, что выложил видео на свой канал бразилец по имени Иван. На кадрах он бежит за украинцем с пистолетом в роли бандита. По словам Комарова, этот мужчина является каскадером и организатором съемок.
"Позвонили Ивану с вопросом, зачем он это сделал, и он ответил: "Это просто шутка". В принципе, по каналу видно, что там видосы со съемок фильмов. Я не смотрю в экран телефона день и ночь в экспедициях, как делают многие. Я почти не пользуюсь соцсетями. Поэтому вчера начала этой волны не заметил. Уже поздно ночью мне дозвонились коллеги, я увидел видео и записал видеообращение, сказал, что жив, позвонил домой. Там тоже запереживали сильно. Утро я начинаю не с телефона – нет такой привычки. Звук на ночь отключаю, чтобы не будил. Поэтому не сразу увидел, что телефон вообще "красный" от сообщений", – добавил он.
Дмитрий Комаров
Instagram@komarovmir
Комаров рассказал, что полноценно испытал на себе роль каскадера: реально горел, тренировался, но соблюдал все меры безопасности.
"Меня сбивала машина, раз 50. Были взрывы, погони. Это серия про изнанку бразильского кинопроизводства, которая в эфире сегодня. Именно поэтому мы по условиям контракта передали бразильцам видео два дня назад. Но конечно такой "рекламы" я не хотел. Простите, что вам пришлось переживать и так вышло", – подчеркнул он.
Дмитрий Комаров
Instagram@komarovmir
По словам Комарова, это были очень тяжелые съемки, ведь приходилось два дня в жаркой одежде бегать по 40-градусной жаре, прыгать и падать.
"Крик на видео кстати тоже реальный – пиропатрон с "кровью" плохо поставили, и мне он выстрелил четко в ухо. Потом пришлось проводить манипуляции и лечение. Съемка была интересной, и делалась для того, чтобы вы увидели обратную сторону кинопроизводства. Простите еще раз. Так я не хотел", – резюмировал он.
Дмитрий Комаров
Instagram@komarovmir
Дмитрий Комаров
Instagram@komarovmir
Друзья, только увидел, какой кошмар в сети и сколько сотен сообщений в моих телефонах. Спешу ещё раз подчеркнуть: я жив и здоров. На видео кадры со съёмок, где я учился работать каскадером. А вот почему они появились в сети, вырванные из контекста - это другой вопрос. По условиям договора с бразильской командой киношников, которые организовывали эти съёмки, мы обязывались предоставить им все отснятые материалы, потому что они, как актеры, тоже участвуют. Там их лица. Выложил видео на свой канал бразилец по имени Иван. По сути, выложил себя - на видео он бежит за мной с пистолетом в роли бандита. Он же - каскадер и организатор съемок. Позвонили Ивану с вопросом, зачем он это сделал, и он ответил: "Это просто шутка". В принципе, по каналу видно, что там видосы со съёмок фильмов. Я не смотрю в экран телефона день и ночь в экспедициях, как делают многие. Я почти не пользуюсь соцсетями. Поэтому вчера начала этой волны не заметил. Уже поздно ночью мне дозвонились коллеги, я увидел видео и записал видеообращение, сказал, что жив, позвонил домой. Там тоже запереживали сильно. Утро я начинаю не с телефона - нет такой привычки. Звук на ночь отключаю, чтобы не будил. Поэтому не сразу увидел, что телефон вообще "красный" от сообщений. Специально выкладываю кадры со съёмок фильма и работы каскадеров, профессию которых я на себе испытывал. Я горел, вполне реально, в разные дни, тренировался. Но с соблюдением мер безопасности. Меня сбивала машина, раз 50. Были взрывы, погони. Это серия про изнанку бразильского кинопроизводства, которая в эфире сегодня. Именно поэтому мы по условиям контракта передали бразильцам видео два дня назад. Но конечно такой "рекламы" я не хотел. Простите, что вам пришлось переживать и так вышло. Я этого не хотел. И очень ценю вашу любовь и заботу. Это были реально очень сложные для меня съемки: два дня в жаркой одежде я бегал по 40-градусной жаре, прыгал, падал. Крик на видео кстати тоже реальный - пиропатрон с "кровью" плохо поставили, и мне он выстрелил четко в ухо. Потом пришлось проводить манипуляции и лечение. Съёмка была интересной, и делалась для того, чтобы вы увидели обратную сторону кинопроизводства. Простите ещё раз. Так я не хотел🤦
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестный пользователь опубликовал видео, на котором Комаров гуляет по городу, а за ним следуют неизвестные мужчины. Далее они подбежали к нему и выстрелили.
До этого он рассказывал, что во время экспедиции по Бразилии попал в неприятную ситуацию, остановившись на ночлег в одной из отдаленных деревень. Его искусали экзотические насекомые, от чего на ногах буквально "не осталось живого места".
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