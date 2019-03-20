"Я жив!" Комаров впервые прокомментировал нападение в Бразилии

Известный украинский путешественник, телеведущий и автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров прокомментировал новость о нападении на него в Бразилии.

Он написал в своем Instagram, что жив и здоров, а видео было сделано на съемках и было слито в сеть в качестве "шутки".

"Я жив и здоров. На видео кадры со съемок, где я учился работать каскадером. А вот почему они появились в сети, вырванные из контекста – это другой вопрос. По условиям договора с бразильской командой киношников, которые организовывали эти съемки, мы обязывались предоставить им все отснятые материалы, потому что они, как актеры, тоже участвуют. Там их лица", – рассказал Комаров.

Дмитрий Комаров Instagram@komarovmir

Он пояснил, что выложил видео на свой канал бразилец по имени Иван. На кадрах он бежит за украинцем с пистолетом в роли бандита. По словам Комарова, этот мужчина является каскадером и организатором съемок.

"Позвонили Ивану с вопросом, зачем он это сделал, и он ответил: "Это просто шутка". В принципе, по каналу видно, что там видосы со съемок фильмов. Я не смотрю в экран телефона день и ночь в экспедициях, как делают многие. Я почти не пользуюсь соцсетями. Поэтому вчера начала этой волны не заметил. Уже поздно ночью мне дозвонились коллеги, я увидел видео и записал видеообращение, сказал, что жив, позвонил домой. Там тоже запереживали сильно. Утро я начинаю не с телефона – нет такой привычки. Звук на ночь отключаю, чтобы не будил. Поэтому не сразу увидел, что телефон вообще "красный" от сообщений", – добавил он.

Дмитрий Комаров Instagram@komarovmir

Комаров рассказал, что полноценно испытал на себе роль каскадера: реально горел, тренировался, но соблюдал все меры безопасности.

"Меня сбивала машина, раз 50. Были взрывы, погони. Это серия про изнанку бразильского кинопроизводства, которая в эфире сегодня. Именно поэтому мы по условиям контракта передали бразильцам видео два дня назад. Но конечно такой "рекламы" я не хотел. Простите, что вам пришлось переживать и так вышло", – подчеркнул он.

Дмитрий Комаров Instagram@komarovmir

По словам Комарова, это были очень тяжелые съемки, ведь приходилось два дня в жаркой одежде бегать по 40-градусной жаре, прыгать и падать.

"Крик на видео кстати тоже реальный – пиропатрон с "кровью" плохо поставили, и мне он выстрелил четко в ухо. Потом пришлось проводить манипуляции и лечение. Съемка была интересной, и делалась для того, чтобы вы увидели обратную сторону кинопроизводства. Простите еще раз. Так я не хотел", – резюмировал он.

Дмитрий Комаров Instagram@komarovmir

Дмитрий Комаров Instagram@komarovmir

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестный пользователь опубликовал видео, на котором Комаров гуляет по городу, а за ним следуют неизвестные мужчины. Далее они подбежали к нему и выстрелили.

До этого он рассказывал, что во время экспедиции по Бразилии попал в неприятную ситуацию, остановившись на ночлег в одной из отдаленных деревень. Его искусали экзотические насекомые, от чего на ногах буквально "не осталось живого места".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!