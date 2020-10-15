Wizz Air отменила десятки рейсов из Украины. Список

Авиакомпания Wizz Air отменила более 20 рейсов из Украины в ноябре-декабре 2020 года.

Популярный лоукостер приостановил некоторые перелеты из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья в Европу. Об этом сообщает Lowcostavia.

Представители компании отметили, что будут возмещать стоимость полета или позволят перебронировать билет.

Так, из Киева в ноябре отменены рейсы в Зальцбург, Таллинн, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт. Из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья отменено по 3-5 направлений.

Какие рейсы отменили:

Киев – Зальцбург, отменено до 19 декабря

Киев – Таллинн, отменено до 4 декабря

Киев – Ларнака, отменено до 6 декабря

Киев – Рига, отменено до 5 декабря

Киев – Катовице, отменено до 6 декабря

Киев – Лиссабон, отменено до 4 декабря

Киев – Братислава, отменено до 6 декабря

Киев – Будапешт, отменено до 10 ноября

Львов – Вильнюс, отменено до 4 декабря

Львов – Лиссабон, отменено до 6 декабря

Львов – Таллинн, отменено до 5 декабря

Львов – Братислава, отменено до 5 декабря

Харьков – Милан, отменено до 19 декабря

Харьков – Вена, отменено до 4 декабря

Харьков – Берлин, отменено до 4 декабря

Харьков – Дортмунд, отменено до 4 декабря

Одесса – Берлин, отменено до 4 декабря

Одесса – Вроцлав, отменено до 5 декабря

Одесса – Гданьск, отменено до 5 декабря

Одесса – Катовице, отменено до 4 декабря

Одесса – Братислава, отменено до 6 декабря

Запорожье – Вроцлав, отменено до 4 декабря

Запорожье – Гданьск, отменено до 5 декабря

Запорожье – Краков, отменено до 6 декабря

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лоукостер Wizz Air ввел сбор в размере 12 евро за предоставление мест рядом в салоне самолета летящим вместе путешественникам.