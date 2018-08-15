Выходные на День Независимости-2018: куда поехать в Украине

В 2018 году День Независимости Украины выпадает на пятницу. А это значит, что украинцев ждет три выходных – с 24 по 26 августа.

Традиционно в эти дни по всей стране пройдет множество праздничных мероприятий. Но для тех, кто хочет выбраться куда-то подальше от дома, OBOZREVATEL подобрал несколько вариантов.

Выходные - идеальное время для короткого путешествия pixabay.com

Уик-энд на море

Традиционно, к концу августа большая часть из тех, кто собирался в этом сезоне на море, там уже успели побывать. Но это совершенно не означает, что выходные на море – плохая идея. Особенно в преддверии бархатного сезона, когда изнуряющей жары уже нет, а вода все такая же теплая и приятная. Как бонус – в это время на пляжах становится значительно меньше туристов, да и цены тоже немного ползут вниз.

pixabay.com Азовское море

Если вы хотите насладиться исключительно пляжным отдыхом – отправляйтесь на Азовское море. Добраться туда со стороны Запорожской области, например, в Кирилловку или на Бердянскую косу, труда не составит. Но можно съездить на пару дней и на Арабатскую стрелку – туристическую "жемчужину" Азовского моря.

К слову, если вдруг окажетесь в Херсонской области, и у вас будет в запасе день – не поленитесь заехать в биосферный заповедник "Аскания-Нова" или посмотреть на украинскую пустыню – Олешковские пески. В жару здесь песок прогревается до 75⁰С, и, говорят, что на нем можно даже яичницу пожарить. А еще здесь частенько бывают песчаные бури.

uk.wikipedia.org Олешковские пески

Если же вы хотите провести выходные у моря, но со всем возможным спектром туристических развлечений, то идеальным вариантом для вас станет Одесса . В главном курортном городе Украины найдутся варианты на любой вкус и кошелек.

pixabay.com Одесса

Можно "убить двух зайцев" и остановиться в одном из поселков поблизости города. Так вы успеете спокойно отдохнуть на пляже, а дорога до шумной Одессы займет меньше часа.

Прощание с летом в горах

Считается, что осень в горах – не самое удачное время. Безусловно, там красиво, однако погода часто оставляет желать лучшего. Но если сезон дождей еще не начался, то сложно придумать что-то лучше, чем прощальное летнее солнце в горах. Тем более, что туристическая инфраструктура украинской части Карпат развита отлично.

Здесь можно с комфортом отдохнуть, еще успеть искупаться в горных реках или озере Молодости в Буковеле. И, конечно, насладиться всей красотой природы. В большинстве поселков можно арендовать велосипеды или квадроциклы, покататься на лошадях или байдарках.

pixabay.com Яремче

А еще на обратном пути можно заехать на денек в Ивано-Франковск или Львов – в этих городах уж точно есть чем заняться.

Но если вам по душе отсутствие городского шума, удивительная природа и старинные легенды, то идеальное место, где можно получить все это и сразу – озеро Синевир.

Синевир

Легенда гласит, что удивительная "жемчужина" Карпат появилась от слез молодой девушки Сини, которую разлучили с ее возлюбленным Виром. Впрочем, это только одна из удивительных историй, которую можно услышать про это место.

Выходные в диковинных местах

Раз уж мы начали говорить про удивительные места в Украине, то есть еще несколько вариантов маршрутов для выходных дней. Например, можно посетить самое романтическое место нашей страны – "Тоннель любви" в поселке Клевань Ривненской области.

blog.gryniuk.com Тоннель любви

Это место – феномен, созданный природой и промышленностью. По сути, тоннель длиной в 4 км формируют деревья и кусты вдоль железнодорожной колеи, которые сплелись в форме арки. И сейчас в это место съезжаются туристы не только из Украины. Существует даже поверье, что любовь пары, которая побывала здесь, будет длиться вечно.

Если же амурная тема кажется скучной, то есть и экстремальные варианты того, как провести выходные в красивом месте. Например, посмотреть на одно из семи природных чудес Украины – Днестровский каньон.

funtime.kiev.ua Днестровский каньон

Его длина – 250 км, а отвесные берега в некоторых местах достигают высоты в 250 м над водой. Главное развлечение здесь – сплавы по Днестру на байдарках. И посмотреть действительно есть на что – скалы и гроты, водопады и живописные берега.

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