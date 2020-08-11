Возможно ли заразиться коронавирусом в поездке из-за чемодана: оценен риск

Туристам следует учитывать все возможные риски заражения коронавирусом во время путешествия и внимательно относиться к взаимодействию с любыми предметами, в том числе с чемоданами.

Об этом заявили опрошенные Daily Express специалисты. По словам туристического эксперта Майлза Куи, твердые непористые материалы, из которых, как правило, изготовлены дорожные сумки (металл, пластик, стекло), являются крайне благоприятной средой обитания для инфекции.

"Болезнетворные бактерии могут поддерживать на таких чемоданах жизнедеятельность в течение 72 часов. Пассажирам лучше не прикасаться к поверхностям, на которых может быть активен вирус, и пользоваться службой доставки багажа, чтобы в том числе снизить риск передачи болезни от человека к человеку в процессе ожидания у багажной ленты", – заявил Майлз. Он также посоветовал путешественникам проводить тщательную дезинфекцию чемоданов.

biletik.aero

В свою очередь профессор медицины и инфекционных заболеваний в американской клинике Майо Грег Поланд подчеркнул, что изначально пассажирам следует заботиться об антисептической обработке рук, нежели чем сумок.

"К потенциальным источникам заражения могут относиться как поверхности, с которыми контактировал носитель инфекции, так и прикосновения ко рту, носу или глазам. Поэтому путешественникам следует регулярно мыть руки с мылом как минимум в течение 20 секунд или использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи онлайн-платформы Reddit назвали способы, как избежать изъятия вещей из ручной клади во время досмотра в аэропорту.