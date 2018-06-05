Во Франции из шахты сделали туристический центр

В коммуне Уаньи (Франция) архитектурное бюро Hеrault Arnod Architectures перестроило здание угольной шахты в туристический объект.
Как сообщает AD, шахта была закрыта в 1990 году, проект по восстановлению участка начался в 2005 году.
Бюро предложило создать культурный комплекс, в основе которого лежал звук — в память о шуме, который когда-то создавала шахта.
Общий генплан включал в себя не только изменение ландшафта, но и строительство новых зданий: офисного комплекса, подвесного зала, а также расширение существующей мастерской и переоборудование старых.
На месте бывших раздевалок, душевых и технических помещений теперь располагаются административные офисы, музыкальные, танцевальные, репетиционные и конференц-залы, студии звукозаписи и телевизионная студия.
Для того чтобы защитить целостность материалов постройки, большие пространства были разделены перегородками: по принципу “коробки в коробке” были встроены металлические структуры.
Архитекторами также были восстановлены оригинальные настенные и напольные плитки. Воссоздан первоначальный зеленый цвет стен, так называемый гигиенический зеленый, который в первой половине XX века обычно использовался в зданиях, связанных с промышленностью или здравоохранением.
Крыши были полностью переделаны: внутренняя часть теперь облицована деревянными ажурными панелями с акустическими подушками, напоминающими станки XIX и начала XX веков.
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