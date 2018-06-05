Во Франции из шахты сделали туристический центр

В коммуне Уаньи (Франция) архитектурное бюро Hеrault Arnod Architectures перестроило здание угольной шахты в туристический объект.

Как сообщает AD, шахта была закрыта в 1990 году, проект по восстановлению участка начался в 2005 году.

Бюро предложило создать культурный комплекс, в основе которого лежал звук — в память о шуме, который когда-то создавала шахта.

Общий генплан включал в себя не только изменение ландшафта, но и строительство новых зданий: офисного комплекса, подвесного зала, а также расширение существующей мастерской и переоборудование старых.

На месте бывших раздевалок, душевых и технических помещений теперь располагаются административные офисы, музыкальные, танцевальные, репетиционные и конференц-залы, студии звукозаписи и телевизионная студия.

Для того чтобы защитить целостность материалов постройки, большие пространства были разделены перегородками: по принципу “коробки в коробке” были встроены металлические структуры.

Новости В Копенгагене миллиардер построит люксовый отель на месте здания почты

Архитекторами также были восстановлены оригинальные настенные и напольные плитки. Воссоздан первоначальный зеленый цвет стен, так называемый гигиенический зеленый, который в первой половине XX века обычно использовался в зданиях, связанных с промышленностью или здравоохранением.

Крыши были полностью переделаны: внутренняя часть теперь облицована деревянными ажурными панелями с акустическими подушками, напоминающими станки XIX и начала XX веков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Брюсселе открылся ресторан под водой.