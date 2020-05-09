VIP-залы в аэропортах: как выглядят, какие услуги предоставляют и сколько стоят

VIP-залы в аэропортах мира – удовольствие недешевое, но для тех, кто проводит в пути много времени это настоящая находка.

Каждый путешествующий мечтает очутиться в уютном и тихом помещении вместо шумного зала ожидания с неудобными металлическими креслами. VIP-зал – идеальная альтернатива, но стоит это недешево. OBOZREVATEL предлагает узнать, как выглядят VIP-залы популярных аэропортов мира, какие услуги там предоставляют и сколько это стоит.

VIP-зал в аэропорту Стамбула onemileatatime.com

Чем отличается VIP-зал от обычного зала ожидания: услуги

Очевидно, что в целом VIP-зал отличается от обычного комфортом и сервисом. Большинство из них оборудованы отдельными переговорными для деловых встреч, банкетными залами для мероприятий, зонами для развлечений, отдельными кафе и ресторанами. Как правило, посетителям предоставляются индивидуальные средства связи, бары с широким выбором элитных блюд и напитков.

VIP-зоны в Междунароном аэропорту Дубай zal-vip.com

Помимо самого зала, туристам предоставляется проход пограничного и таможенного контроля без очереди, отдельный трансфер до самолета и встреча у трапа.

Клиентам VIP-залов предоставляют помощь в регистрации на рейс, оформлении, упаковке и получении багажа. В это время турист просто отдыхает в комфортабельном зале.

VIP-зал в аэропорту: условия

Условия в зале зависят от аэропорта и страны, в которой находится человек. Например, в турецких аэропортах предлагают мягкие комнаты с диванами и массажными креслами, можно найти шведские столы с десертами и фруктами, а также развлечения в виде журналов, газет и бильярда. Для детей есть игровые зоны.

VIP-зал в Новом аэропорту Стамбула onemileatatime.com

За дополнительную услугу практически во всех залах работают массажисты, а некоторые VIP-залы предоставляют психологическую помощь тем, кто боится летать. Практически все залы оборудованы душевыми для гостей, также могут быть и спальные зоны.

Сколько стоят VIP-услуги в аэропорту

Услуги VIP-класса, как уже известно, недешевые, цены зависят от конкретного аэропорта, авиалиний и страны. К примеру, в Украине в аэропорту Борисполь в VIP-зал можно попасть за 4,5 тыс. грн (около 165 долларов).

VIP-зал в аэропорту Борисполь kbp.aero

В Новом аэропорту Стамбула (İstanbul Havalimanı) для пребывания в VIP-зале необходимо приобрести специальный пропуск, который стоит от 300 до 800 евро (от 8,7 тыс. грн до 23 тыс. грн) и действует целый год.

Новый аэропорт Стамбула: симулятор гольфа в VIP-зале onemileatatime.com

Один из самых популярных аэропортов мира – Международный аэропорт Дубай – предлагает пропуск VIP по разной цене, в зависимости от спектра услуг. Минимальная стоимость – 35 долларов (около 950 грн), а самый дорогой пропуск обойдется $545 (почти 15 тыс. грн). Последняя услуга включает в себя целый VIP-терминал для вылета особых пассажиров.

VIP-зоны в Междунароном аэропорту Дубай Vip-Zal.ru

VIP-зоны в Междунароном аэропорту Дубай Facebook @Dubai International

VIP-зал в Новом аэропорту Стамбула onemileatatime.com

Аэропорт Стамбула: VIP-зал onemileatatime.com

Аэропорт Стамбула: телезона в VIP-зале onemileatatime.com

VIP-зал в аэропорту Борисполь (Киев) kbp.aero

VIP-зал в Борисполе kbp.aero

VIP-зал в аэропорту Борисполь kbp.aero

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, когда украинцы смогут летать за границу и как это будет происходить.