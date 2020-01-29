Вещи, которые не стоит делать в самолете: турист поделился необычным опытом

Эксперт по путешествиям Гилберт Отт рассказал о том, что ни в коем случае не следует делать на борту самолета. Так, он посоветовал не класть ценные вещи на верхнюю полку, а также порекомендовал не ссориться с бортпроводниками.
Также Отт отметил, что не следует пить воду из под крана в самолете, пишет Daily Mail.
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Не кладите ценные вещи на верхние полки
Эксперт заявил, что существуют настоящие преступные группы, которые ждут пока пассажир уснет и крадут ценные вещи, такие как ноутбуки и прочую технику из сумок.
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Не спорьте с бортпроводниками
"Сохраняйте спокойствие, знайте, что даже если они могут ошибаться, они управляют шоу. Будьте вежливым человеком", - сказал Отт.
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Не пейте водопроводную воду
Вода в самолете содержит множество бактерий.
"Я не пью воду из-под крана и даже не пользуюсь ею, чтобы чистить зубы, и вы тоже не должны. Возьмите бутылку с водой многоразового использования и заправьте ее в аэропорту".
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Не ходите босиком
Самолеты являются одним из самых биологически страшных мест на земле и над землей, любые незначительные раны могут подвергаться воздействию потенциально опасных для жизни бактерий.
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Не снимайте обувь перед взлетом
"Пилот однажды сказал мне, что одна из величайших ошибок, которые может совершить пассажир, - это снять обувь, прежде чем самолет успешно взлетит в небо или благополучно приземлится и остановится. Это две критически важные зоны полета, где вероятно возникновение чрезвычайной ситуации, и если у вас снята обувь, вы можете пострадать из-за этого", - говорит мужчина.
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Не сидите слишком долго
Старайтесь хоть иногда вставать и разминаться.
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Не полагайтесь на развлечения в полете
Берите в полет книги, планшеты с фильмами и зарядите свои телефоны.
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Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая стюардесса британской авиакомпании Virgin Airlines Мэнди Смит откровенно рассказала о сексе своих коллег на борту самолета. Девушка рассказала, что секс в самолете во время перелета — не редкость для многих членов экипажа.
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