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29 января • обновлено в 19:18
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Вещи, которые не стоит делать в самолете: турист поделился необычным опытом

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Эксперт по путешествиям Гилберт Отт рассказал о том, что ни в коем случае не следует делать на борту самолета. Так, он посоветовал не класть ценные вещи на верхнюю полку, а также порекомендовал не ссориться с бортпроводниками.

Также Отт отметил, что не следует пить воду из под крана в самолете, пишет Daily Mail.

Вещи, которые не стоит делать в самолете: турист поделился необычным опытом

pexels.com

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Не кладите ценные вещи на верхние полки

Эксперт заявил, что существуют настоящие преступные группы, которые ждут пока пассажир уснет и крадут ценные вещи, такие как ноутбуки и прочую технику из сумок.

Вещи, которые не стоит делать в самолете: турист поделился необычным опытом

pexels.com

Не спорьте с бортпроводниками

"Сохраняйте спокойствие, знайте, что даже если они могут ошибаться, они управляют шоу. Будьте вежливым человеком", - сказал Отт.
Вещи, которые не стоит делать в самолете: турист поделился необычным опытом

pexels.com

Не пейте водопроводную воду

Вода в самолете содержит множество бактерий.

"Я не пью воду из-под крана и даже не пользуюсь ею, чтобы чистить зубы, и вы тоже не должны. Возьмите бутылку с водой многоразового использования и заправьте ее в аэропорту".
Вещи, которые не стоит делать в самолете: турист поделился необычным опытом

pexels.com

Не ходите босиком

Самолеты являются одним из самых биологически страшных мест на земле и над землей, любые незначительные раны могут подвергаться воздействию потенциально опасных для жизни бактерий.

Вещи, которые не стоит делать в самолете: турист поделился необычным опытом

pexels.com

Не снимайте обувь перед взлетом

"Пилот однажды сказал мне, что одна из величайших ошибок, которые может совершить пассажир, - это снять обувь, прежде чем самолет успешно взлетит в небо или благополучно приземлится и остановится. Это две критически важные зоны полета, где вероятно возникновение чрезвычайной ситуации, и если у вас снята обувь, вы можете пострадать из-за этого", - говорит мужчина.
Вещи, которые не стоит делать в самолете: турист поделился необычным опытом

pexels.com

Не сидите слишком долго

Старайтесь хоть иногда вставать и разминаться.

Вещи, которые не стоит делать в самолете: турист поделился необычным опытом

pexels.com

Не полагайтесь на развлечения в полете

Берите в полет книги, планшеты с фильмами и зарядите свои телефоны.

Вещи, которые не стоит делать в самолете: турист поделился необычным опытом

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая стюардесса британской авиакомпании Virgin Airlines Мэнди Смит откровенно рассказала о сексе своих коллег на борту самолета. Девушка рассказала, что секс в самолете во время перелета — не редкость для многих членов экипажа.

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Автор
Мария Дидык
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
а еще, очень важно!,не летайте без одежды! автор не сказал, но он всегда летает в одежде! Другими словами: очередной интернетовский мусор или с умным видом ниочем
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