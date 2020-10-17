Ведущий "Орла и Решки" показал, как живут наркоторговцы. Фото

Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Зайцев показал, как живут наркоторговцы в одном из самых преступных штатов Мексики – Чиваве.

Так, в штате Чивава живут самые влиятельные наркоторговцы мира – через регион ежегодно проходит около трех миллиарда "наркодолларов". Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

"Почти столько же зарабатывают Facebook или Netflix. Только за прошлый год в штате произошло 35,5 тысячи убийств – так наркоторговцы выясняют отношения и устанавливают свой авторитет. Но все жители молча терпят. Потому что наркокартели обеспечивают зарплатой учителей, которые учат их детей, врачей, которые их лечат, адвокатов, которые защищают, и архитекторов, которые строят им дома", – отметил Зайцев.

Как живут наркоторговцы в Мексике. Пресс-служба Нового канала

Команда "Орла и Решки" также побывала в самом богатом районе Чивавы и увидела роскошные виллы местных наркоторговцев.

"Если увидите двойной 12-метровый забор с колючей проволокой, а за ним – виллу, не сомневайтесь, там живет наркоторговец. Обычно они обитают в районе Аркадас, который неофициально называют Наркадасом. Другие, обычные мексиканцы, живут в лачугах и получают зарплату в пять долларов в день", – добавил ведущий.

Штат Чивава в Мексике: как живут наркоторговцы. Пресс-служба Нового канала

Чивава – нетуристический город, и гулять там иностранцам-одиночкам рекомендуют только в центре.

"В противном случае можно стать жертвой частых разборок наркоторговцев", – предупредил Зайцев.

Ведущий шоу "Орел и Решка" показал, как живут в Мексике. Пресс-служба Нового канала

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