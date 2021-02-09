Ведущая "Орла и Решки" показала ужасы африканских трущоб: без еды, работы и туалетов

Ведущая украинского тревел-шоу "Орел и Решка" Василиса Хвостова побывала в Кибере – крупнейших трущобах Кении и самых крупных городских трущобах во всей Африке.

Так, по ее словам, здесь миллион человек существует в грязи, антисанитарии и тотальной бедности. И все это – в пяти минутах ходьбы от гольф-полей, парков, банков и небоскребов. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL сообщила пресс-служба "Нового канала".

"Это напоминает какой-то апокалипсис! Взрослые и дети живут практически на свалке! Это для них норма. Кишки, требуха, непонятные внутренности животных здесь считаются дорогой едой. Все хранится без холодильника, в окружении мух... Нормальных лекарств нет, все лечат ветками и корешками. В трущобе всего пара бесплатных больниц, частная доступна лишь самым богатым жителям", – заявила она.

Также отмечается, что в Кибере люди живут не в нормальных домах, а в хибарах из глины и палок или просто в халабудах из жестяных листов. Аренда такого помещения стоит 40 долларов в месяц, при этом в жилище нет света и туалета.

"Жизнь в Кибере непростая – нам постоянно не хватает еды, нет работы. Из-за коронавируса жить стало еще сложнее. Еще несколько лет назад у нас в трущобах не было туалетов – по большому мы ходили в пакеты: сделал свое дело, завязал и выбросил на улицу", – рассказала местная жительница Реджина.

Сейчас трущобам помогают всем миром – на улицах ставят общественные туалеты и душевые, организовывают пункты с бесплатной водой, передают одежду, открывают школы и детские дома. Но отмечается, что даже несмотря на такой прогресс, жизнь в Кибере крайне далека от цивилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее команда украинского шоу "Орел и Решка" отправилась в африканскую Эфиопию, где познакомилась с местными жителями и опасными животными. Так, ведущая проекта Василиса Хвостова даже поплавала в паре метров от нильских крокодилов и бегемотов.