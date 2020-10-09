Ведущая "Орла и Решки" показала самый дорогой особняк Турции. Фото

Команда украинского шоу "Орел и Решка. Чудеса света" отправилась в Турцию, где побывала в самом дорогом особняке страны. Его стоимость составляет 150 миллионов долларов.

Так, по словам ведущей программы Василисы Хвостовой, этот дом находиться у берегов Босфора. Его для купил шейх Катара для одной из свих жен. Девушка отметила, что увидев особняк, не могла поверить, что он стоит "бешеных денег". Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL сообщила пресс-служба "Нового канала".

"Во все времена самые богатые и знаменитые люди селились у берегов Босфора. И недвижимость там – одна из самых дорогих в мире. Хотя по своей архитектуре это хитроумно построенные невысокие домики с множеством окон и, разумеется, видом на пролив... Вот этот дом, к примеру, за 150 миллионов долларов купил для своей жены шейх Катара. И он самый дорогой в Турции. Хотя, если честно, вокруг были и более красивые дома. Потому что у этого и стены ободраны, и крыша непонятно из чего. Трудно поверить, что он стоит таких денег", – заявила Хвостова.

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