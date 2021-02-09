Ведущая "Орла и Решки" – об опасной части Африки: насилуют даже школьниц

Ведущая украинского тревел-шоу "Орел и Решка" Василиса Хвостова вместе со съемочной командой прогулялась по огромным городским трущобам Кибера. Так, они находятся всего в пяти километрах от центра столицы Кении Найроби.

Особо опасен этот район для женщин: только официальная статистика гласит, что каждая шестая кенийская женщина была изнасилована. По словам местных жителей, там насилуют даже маленьких школьниц. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL сообщила пресс-служба "Нового канала".

"Женщин в Кении постоянно насилуют, даже маленьких школьниц. На прошлой неделе изнасиловали четырехлетнюю девочку! Мужчины делают свое дело и убегают от полиции. Их не находят, потому что никто и не ищет. С безопасностью у нас не очень… Женщина никак не может себя защитить", – рассказала ведущей местная жительница Реджина.

Ведущая "Орла и Решки" прогулялась по опасному району Найроби пресс-служба "Нового канала"

Ведущая "Орла и Решки" прогулялась по опасному району Найроби пресс-служба "Нового канала"

Отмечается: чтобы туристкам было не так страшно гулять по Найроби, в городе открыли специальные хостелы только для девушек. Правда, даже несмотря на это, женщинам не рекомендуют гулять одним по городу.

Ведущая "Орла и Решки" прогулялась по опасному району Найроби пресс-служба "Нового канала"

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