Ведущая "Орла и Решки" – об опасной части Африки: насилуют даже школьниц
Ведущая украинского тревел-шоу "Орел и Решка" Василиса Хвостова вместе со съемочной командой прогулялась по огромным городским трущобам Кибера. Так, они находятся всего в пяти километрах от центра столицы Кении Найроби.
Особо опасен этот район для женщин: только официальная статистика гласит, что каждая шестая кенийская женщина была изнасилована. По словам местных жителей, там насилуют даже маленьких школьниц. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL сообщила пресс-служба "Нового канала".
"Женщин в Кении постоянно насилуют, даже маленьких школьниц. На прошлой неделе изнасиловали четырехлетнюю девочку! Мужчины делают свое дело и убегают от полиции. Их не находят, потому что никто и не ищет. С безопасностью у нас не очень… Женщина никак не может себя защитить", – рассказала ведущей местная жительница Реджина.
Отмечается: чтобы туристкам было не так страшно гулять по Найроби, в городе открыли специальные хостелы только для девушек. Правда, даже несмотря на это, женщинам не рекомендуют гулять одним по городу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее команда украинского шоу "Орел и Решка" отправилась в африканскую Эфиопию, где познакомилась с местными жителями и опасными животными. Так, ведущая проекта Василиса Хвостова даже поплавала в паре метров от нильских крокодилов и бегемотов.
Также ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Зайцев арендовал средневековый замок в Баварии (Германия) и показал, как выглядит элитное жилье.
Ведущий реалити "У кого більше?" и тревел-блогер Максим Узол рассказал, как провез несколько листков коки в Украину. Так, по словам мужчины, произошло это случайно.