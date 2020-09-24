Вакарчук улетел на отдых в Турцию: сколько стоит проживание в элитном отеле

Лидер группы "Океан Ельзи", бывший народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук улетел на отдых в Турцию в элитный отель, где одни сутки проживания стоят более 23 тыс. грн.

По информации издания "Страна", Вакарчук проводит отпуск в поселке Гольтубуку неподалеку от Бодрума. Он якобы выбрал отель AMANRUYA.

Отель выполнен в стиле турецкой деревни и представляет собой 36 коттеджей, в 20-ти из них есть свои мини-бассейны. До берега Эгейского моря – всего 300 метров.

Как выглядит отель AMANRUYA. Tripadvisor

На территории растут сосны, оливковые деревья и фруктовые сады. В отеле имеется 50-метровый бассейн с панорамным видом на море, а также свой небольшой пляж.

Как выглядит отель AMANRUYA. Otpusk

AMANRUYA – отель, где отдыхает Вакарчук. Otpusk

Как выглядит AMANRUYA. Otpusk

На официальном сайте указано, что цена за сутки на вилле (75 кв. м) с видом на сад – $841 или около 23,5 тыс.грн. Если окна виллы выходят на море – проживание обойдется дороже, примерно $930 долларов или 26 100 гривен.

Стоимость отдыха в отеле AMANRUYA. Официальный сайт отеля

В каждом коттедже есть большая двуспальная кровать, гостиная, а также огромная ванная комната с окнами. Гости могут проводить время на собственной террасе. При бронировании на неделюи и больше, отель предоставляет бонус в размере двух бесплатных ночей.

Отметим, сам же Святослав Вакарчук на личной странице в Instagram сообщал, что в настоящее время ведет работу над новым альбомом.

Святослав Вакарчук рассказал о работе над новым клипом. Instagram Вакарчука

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав Вакарчук откровенно высказался о своих доходах. Он заявил, что считает себя богатым человеком и не преследует цели прибедняться на публике.