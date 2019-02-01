В Украине анонсировали новые поезда в Европу

"Укрзализныця" продолжит формирование железнодорожных сообщений с иностранными государствами в 2019 году, в частности запустит поезда в Берлин и словацкий город Кошице.

Об этом во время пресс-конференции в четверг сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Громадське.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов добавил, что в 2019 году компания обновит 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, остальные - "существенно отреставрированными".

"Укрзализныця" Фото из открытых источников

Кроме этого, Кравцов анонсировал разработку системы пассажирских пригородных перевозок в Киеве.

Он напомнил, что одним из первых сообщений стал поезд между Киевом и аэропортом Борисполь. За 2 месяца им воспользовались более 100 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" назвала самое прибыльное направление в международных пассажирских перевозках.

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