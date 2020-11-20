В Турции вводят комендантский час по выходным: принято решение по туристам

Иностранные туристы в Турции могут не соблюдать комендантский час, который власти страны установили по выходным из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Турции. Отмечается, что туристы смогут свободно передвигаться по стране на арендованных машинах при наличии документов о бронировании отеля.

Рестораны и кафе на территории гостиниц продолжат работу в обычном режиме. Аналогичные правила на работу предприятий общепита установят и в аэропортах.

Напомним, с 21 ноября в Турции начнет действовать комендантский час. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10:00 до 20:00, бары и рестораны работают только на вынос.

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