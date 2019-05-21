В Турции сообщили хорошие новости о любимой "фишке" туристов из России

В Турции не планируют отказываться от системы "все включено" (all inclusive), так как она привлекательна и для туристов, и для отелей.

Об этом заявил глава федерации отельеров страны Осман Айык, передает РИА Новости.

"Система "все включено" продолжает работать в Турции, речи об отказе от нее не идет. Некоторые отели по своему желанию могут применять разные ее варианты, используя систему "под себя". Она особенно привлекательна для семей с детьми. Туристы заранее знают свои расходы и строят свои планы на основе уже известных цифр. Что касается нас, принимающей стороны, то мы также рассчитываем заранее свои расходы с помощью этой системы и обеспечиваем своих клиентов гарантией, что они получат оплаченный набор услуг", — сказал Айык.

"Все включено" в Турции pexels.com

По его словам, для клиентов система "все включено" выгодна при любых обстоятельствах, однако для отелей существуют определенные риски.

Система "все включено" останется pexels.com

"Условия, при которых отельеры рассчитали свои расходы и продали свои услуги, могут отличаться от тех условий, когда клиенты приезжают в отель. К этому моменту могут вырасти стоимость коммунальных услуг, налоги, цены на продукты питания, топливо, транспортные услуги, может измениться валютный курс, поэтому хотите вы или нет, но ваши расходы увеличиваются и перед вами встают проблемы", — отметил Айык.

Он добавил, что эти риски относятся исключительно к гостиничному предприятию, они никак не отражаются на кошельке клиента, который уже приобрел путевку по системе "все включено".

Отметим, что по данным опроса одного из популярных российских сайтов о путешествиях, 87% граждан РФ охладеют к Турции в случае отмены системы "все включено".

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинка Ирина Никифорова рассказала о неудачной поездке в турецкий Бодрум. Отдых женщины начался с двухдневного ожидания вылета в аэропорту и продолжился заменой забронированного отеля другим.

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