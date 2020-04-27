Отели Турции отменят "шведский стол": из-за чего и как долго это продлится

Турецкие отели откажутся от системы питания "шведский стол" из-за ситуации с коронавирусом. Вместо этого туристам предложат комплексное меню или сервис "а ля карт".

В ресторанах отелей, которые получили "сертификаты здоровья" и откроются в мае, уменьшат количество столиков для обеспечения социальной дистанции. Об этом сообщает АТОР.

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При определенных условиях отели организуют для семейных туристов отдельные зоны на берегу или у бассейна. Сотрудники отелей также будут обязаны ежедневно проходить медицинский осмотр, а также работать в маске и перчатках.

Как ранее писал OBOZREVATEL, иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании летом 2020 года в связи с пандемией коронавируса. По оценке экспертов, иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года.