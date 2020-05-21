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21 мая • обновлено в 17:38
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В Турции опровергли судьбу "шведского стола" и "all inclusive"

1.1т
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Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что системы "шведский стол" и "все включено" продолжат действовать в стране, но уже с некоторыми изменениями.

Об этом он сообщил в интервью изданию ТАСС. "Невозможно, чтобы системы "все включено" и "шведский стол" в Турции были бы отменены. Однако будут внесены необходимые изменения с точки зрения гигиены в презентации блюд "шведского стола". Выбранные блюда будут выдаваться поваром", – подчеркнул Эрсой.

В Турции опровергли судьбу "шведского стола" и "all inclusive"

Фото: delo.ua

Помимо этого гости страны смогут воспользоваться программой под названием "Сертификация здорового туризма". С ее помощью любой желающий сможет лично удостовериться в том, проходил ли медицинское освидетельствование персонал гостиницы или аэропорта, например.

В Турции опровергли судьбу "шведского стола" и "all inclusive"

Фото: theoldstonechapel.com

"Мы создали систему сертификации, состоящую из очень подробных критериев, которая будет применяться в аэропортах, транспортных средствах, отелях и ресторанах. Персонал проходит интенсивную, регулярную, непрерывную подготовку, и это контролируется и инспектируется международными компаниями. Система прозрачна - гости, отсканировав QR-код, смогут просмотреть историю проверок и инспекций тех предприятий, где они остановились", – пояснил глава минкультуры.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, выяснился способ сэкономить на проживании в гостинице.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Турция
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