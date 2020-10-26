В Турции нашли уникальные артефакты, доказывающие существование торгового пути Мугла-Родос

Турецкие исследователи морских глубин обнаружили на дне Эгейского моря уникальные артефакты, которые являются доказательством существования торгового пути между Муглой (Турция) и Родосом (Греция).

Об этом сообщает издание Hürriyet. По словам инсайдеров, в рамках проекта по инвентаризации кораблекрушений турецкие ученые, которые работают на исследовательском судне Koca Piri Reis возле Бозбуруну в районе Мармариса, провинция Мугла, нашли сотни исторических артефактов, возраст которых составляет 4000 лет.

"В рамках проекта по инвентаризации кораблекрушений турецкие ученые, работающие на исследовательском судне Koca Piri Reis возле Бозбуруна в районе Мармариса, в провинции Мугла, нашли сотни исторических артефактов, датированных примерно 4 тысячами лет... Находки показывают, что керамика, произведенная на Крите, скорее всего, путешествовала на север к Яссосу, Милету, Эфесу и Трое, в Северные Эгейские острова для экспорта через Родос и полуостров Бозбурун, и на сегодняшний день существует много данных об этом пути", – говориться в сообщении.

Как отмечается, среди сотен найденных артефактов: много керамических горшков, кухонной утвари, каменных топоров, предметы быта того времени. Кроме того, ученые предполагают, что наткнулись на следы существования минойской цивилизации.

К слову, этот исследовательский проект продолжается с 2019 года. Благодаря находкам ученые надеются найти взаимосвязь между анатолийской и минойской цивилизациями и получить больше информации о торговых путях того периода.

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