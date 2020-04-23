В Турции могут отменить систему "все включено": что будет вместо нее

Турецкие отели могут отказаться от системы all inclusive из-за пандемии коронавируса.

Так, как пишет издание Известия, кризис вынуждает турецких отельеров менять принципы работы.

"На первый план сейчас выходит забота о здоровье. Именно поэтому вырастет спрос на одиночный отдых, туристы предпочтут большим отелям с системой питания "все включено" бутик-отели с обслуживанием по меню", – рассказал представитель принимающей компании в Турции.

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По словам президент Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Фируза Баглыкайя, систему "все включено" могут заменить на питание по меню.

"Система "шведский стол" подразумевает открытую выкладку блюд и пользование одними и теми же приборами, что в условиях распространения вируса недопустимо. "Все включено" должно быть заменено на питание по меню. Это позволит обеспечить в том числе "социальную дистанцию", – говорит Баглыкайя.

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Поддерживает отмену системы "все включено" и глава Института мирового туристического форума Булут Багчи:

"Переход на подачу блюд a la carte будет иметь положительные результаты не только для борьбы с пандемией, но и позволит уменьшить количество отходов пищевых продуктов и сэкономить средства".

Однако отмечается, что говорится лишь о развитии альтернативных моделей работы, а не о полном отказе от системы "все включено".

csko.ru

Кроме того, представитель одной из принимающих компаний в Турции отметил, что отказ от шведского стола будет актуален для небольших гостиниц, крупные же отели продолжат работать по системе "все включено":

"Доказательством безопасности отдыха там станут сертификаты, которые смогут получить только те отели, которые соблюдают все необходимые требования по обеспечению санитарной и эпидемиологической безопасности".

bpperm.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что туристический сезон на популярнейших в мире курортах Турции может быть открыт уже в конце мая 2020 года. С таким заявлением выступил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала NTV

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