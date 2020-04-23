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23 апреля • обновлено в 15:05
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В Турции могут отменить систему "все включено": что будет вместо нее

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Турецкие отели могут отказаться от системы all inclusive из-за пандемии коронавируса.

Так, как пишет издание Известия, кризис вынуждает турецких отельеров менять принципы работы.

"На первый план сейчас выходит забота о здоровье. Именно поэтому вырастет спрос на одиночный отдых, туристы предпочтут большим отелям с системой питания "все включено" бутик-отели с обслуживанием по меню", – рассказал представитель принимающей компании в Турции.

В Турции могут отменить систему "все включено": что будет вместо нее

kayahotels.com

По словам президент Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Фируза Баглыкайя, систему "все включено" могут заменить на питание по меню.

"Система "шведский стол" подразумевает открытую выкладку блюд и пользование одними и теми же приборами, что в условиях распространения вируса недопустимо. "Все включено" должно быть заменено на питание по меню. Это позволит обеспечить в том числе "социальную дистанцию", – говорит Баглыкайя.

В Турции могут отменить систему "все включено": что будет вместо нее

prohotelia.com

Поддерживает отмену системы "все включено" и глава Института мирового туристического форума Булут Багчи:

"Переход на подачу блюд a la carte будет иметь положительные результаты не только для борьбы с пандемией, но и позволит уменьшить количество отходов пищевых продуктов и сэкономить средства".

Однако отмечается, что говорится лишь о развитии альтернативных моделей работы, а не о полном отказе от системы "все включено".

В Турции могут отменить систему "все включено": что будет вместо нее

csko.ru

Кроме того, представитель одной из принимающих компаний в Турции отметил, что отказ от шведского стола будет актуален для небольших гостиниц, крупные же отели продолжат работать по системе "все включено":

"Доказательством безопасности отдыха там станут сертификаты, которые смогут получить только те отели, которые соблюдают все необходимые требования по обеспечению санитарной и эпидемиологической безопасности".

В Турции могут отменить систему "все включено": что будет вместо нее

bpperm.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что туристический сезон на популярнейших в мире курортах Турции может быть открыт уже в конце мая 2020 года. С таким заявлением выступил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала NTV

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Автор
Анна Михно
Место
Турция
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