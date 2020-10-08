В США турист разбился насмерть, потому что хотел сделать эффектное фото

Ольга Веркалец Журнал 22:05, 8.10.2020 Обновлено: 22:11, 8.10.2020

25-летний турист Оландо Серрано-Арзола решил сделать эффектное фото с обрыва в национальном парке штата Аризона (США) и сорвался со скалы.

Правоохранители рассказали, что мужчина упал с высоты 30 метров, а затем его тело скользнуло вниз еще на 45 метров. От полученных травм он скончался, прибывшие на место медики не смогли его спасти, пишет Insider.

"Когда он попытался слезть, он, вероятно, потерял равновесие или не удержался", – заявил Джон Пакстон, который возглавляет следствие.

Каньон в Аризоне.
New York Post

Также известно, что на месте инцидента спасатели нашли останки другого человека. Пока правоохранители не выяснили, кому они принадлежат и сколько времени там находились.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мексике медведь подобрался к туристок и напугал их, когда те делали селфи. Девушки старались не показывать животному своего страха.

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