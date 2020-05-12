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13 мая • обновлено в 00:13
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В США сотрудница полиции переехала туриста на пляже

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В США полицейская случайно переехала мужчину, который отдыхал во Флориде во время пандемии коронавируса.

Инцидент случился на одном из пляжей города Индиан-Шорс. Об этом сообщает New York Post.

В США сотрудница полиции переехала туриста на пляже

nypost.com

66-летний пенсионер Уильям Козиарз из штата Мичиган загорал на песке, а 27-летняя сотрудница правоохранительных органов случайно наехала на него на машине во время патрулирования территории.

"Когда офицер Наташа Хиндман ехала по песку на низкой скорости, левая шина ее Ford Explorer переехала бедра 66-летнего Уильяма Козиарза, который лежал на песке", — говорится в сообщении.

Мужчину немедленно доставили в местную больницу с серьезными травмами. Власти продолжают выяснять подробности инцидента.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пилот американской авиакомпании Southwest Airlines сбил человека, будучи за штурвалом самолета Boeing 737.

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Автор
Мария Дидык
Место
США
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